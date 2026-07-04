В Германии заявили, что Берлин всё глубже втягивается в конфликт на Украине

Германия фактически становится одним из участников украинского конфликта, оказывая Киеву разведывательную поддержку. К такому выводу пришёл обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung.

С 2022 года Берлин финансирует для Украины спутниковую связь Starlink, оплачивает доступ к данным спутниковой разведки финской компании ICEYE, а также к сети французского оператора Eutelsat. При этом, как подчёркивает автор материала, остаётся неизвестным, в каком объёме немецкая сторона передаёт ВСУ информацию, полученную с военной спутниковой системы Sarah.

Ещё одним шагом в расширении сотрудничества стало соглашение, заключённое в апреле между Минобороны Германии и украинскими военными. Документ предусматривает обмен сведениями о ситуации на поле боя, в том числе информацией о применении немецкого вооружения.

Помимо этого, взаимодействие развивается в сфере беспилотных технологий. В Германии уже организовано производство дронов Linza, а предприятия двух стран совместно работают над созданием беспилотников с дальностью полёта до 1500 километров. Также, как говорится в статье, немецкая компания Diehl Defence и украинская Fire Point обсуждают запуск производства ракет «Фламинго».

«На практике не международное право, а противоположная сторона — и в данном случае Россия — решает, является ли Германия стороной войны», — говорится в материале.

Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин изменил подход к оказанию военной помощи Киеву. По его словам, немецкие власти больше не придерживаются ограничений, которых ранее сами старались придерживаться при принятии подобных решений.