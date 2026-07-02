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2 июля, 18:49

В Германии возмутились «миллиардными подарками» Мерца Украине

Вагенкнехт обвинила Мерца в «подарках» Киеву за подрыв «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве благодарности за подрыв «Северных потоков». Об этом она написала в соцсети Х. По мнению политика, приказ о диверсии с большой вероятностью отдал лично Владимир Зеленский. Она считает, что после этого немецкая помощь Киеву выглядит «посмешищем для всего мира».

«В благодарность за разрушение нашей энергетической инфраструктуры Мерц радостно продолжает посылать в Киев миллиардные подарки, которые там утекают в болото коррупции» — сказала Вагенкнехт.

Она также призвала правительство добиваться возобновления поставок российского газа по сохранившейся нитке газопровода — это облегчило бы положение немецкой экономики и потребителей.

Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»
Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»

Ранее генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии. Его одобрили украинские власти. Кузнецов возглавлял группу, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник.

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Александра Мышляева
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