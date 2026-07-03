«Красных линий больше нет»: В Киеве сделали громкое заявление о курсе Германии

В Киеве заявили о заметном изменении подхода Берлина к военной поддержке Украины. Украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что немецкие власти якобы отказались от прежних ограничений, которые сами для себя устанавливали в этом вопросе.

По его словам, «сегодня каких-то «красных линий», которые немцы ставили перед собой, уже нет».

«Но, конечно, сохраняется страх... Все почему-то боятся какой-то очередной эскалации», – отметил дипломат в комментарии «Укринформу».

При этом Макеев подчеркнул, что даже на фоне смягчения подхода в Берлине сохраняется осторожность из-за опасений дальнейшего обострения ситуации. В Киеве считают, что Германия постепенно расширяет рамки военной поддержки.

Ранее Life.ru писал, что в Германии заявили о намерении ужесточить курс в отношении России после последних событий вокруг Украины. В МИД ФРГ утверждают, что Москва якобы не демонстрирует готовности к мирному урегулированию, из-за чего Берлин вместе с союзниками планирует усилить давление. Также в ведомстве подчеркнули, что поддержка Киева будет продолжена и станет одной из ключевых тем на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.