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Регион
2 июля, 18:23

МИД ФРГ: Берлин усилит давление на Россию после ударов ВС РФ по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SveKo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SveKo

Германия намерена ужесточить курс в отношении России. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел ФРГ.

В ведомстве утверждают, что Москва якобы не готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию. В связи с этим Берлин вместе с партнёрами планирует ещё больше усилить давление на российскую сторону.

МИД Германии также подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. Этот вопрос станет одной из ключевых тем на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Кремль обещал усилить давление на Киев вопреки угрозам Каллас ввести санкции
Кремль обещал усилить давление на Киев вопреки угрозам Каллас ввести санкции

Аналогичные угрозы звучат и от находящейся на грани отставки главы евродипломатии Каи Каллас. Сегодня она объявила о намерении расширить санкции против России. Предполагается, что ограничения затронут больше организаций, поддерживающих российский ВПК.

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Юрий Лысенко
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