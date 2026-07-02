МИД ФРГ: Берлин усилит давление на Россию после ударов ВС РФ по Украине

Германия намерена ужесточить курс в отношении России. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел ФРГ.

В ведомстве утверждают, что Москва якобы не готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию. В связи с этим Берлин вместе с партнёрами планирует ещё больше усилить давление на российскую сторону.

МИД Германии также подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку киевскому режиму. Этот вопрос станет одной из ключевых тем на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Аналогичные угрозы звучат и от находящейся на грани отставки главы евродипломатии Каи Каллас. Сегодня она объявила о намерении расширить санкции против России. Предполагается, что ограничения затронут больше организаций, поддерживающих российский ВПК.