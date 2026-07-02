Кремль обещал усилить давление на Киев вопреки угрозам Каллас ввести санкции
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
Россия продолжит усиливать давление на Киев для достижения своих целей, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так она отреагировал на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая призвала ужесточить санкции против России после массированной атаки на Украину в ночь на 2 июля.
«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — коротко сказал представитель Кремля.
Напомним, верховный представитель ЕС Кая Каллас, у которой сейчас кризис в ведомстве, заявила о планах расширить санкции против России. По её словам, ограничения коснутся большего числа компаний, которые помогают российскому ВПК. Каллас разразилась угрозами после массированных ударов ВС РФ по Украине, целями которых стали заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также предприятие «Антонов».
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