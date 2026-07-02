Кремль обещал усилить давление на Киев вопреки угрозам Каллас ввести санкции

Россия продолжит усиливать давление на Киев для достижения своих целей, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так она отреагировал на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая призвала ужесточить санкции против России после массированной атаки на Украину в ночь на 2 июля.