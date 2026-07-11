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10 июля, 22:06

Reuters: Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, предназначенных для Украины, скорее всего, развернут за пределами украинской территории. Как пишет Reuters, приоритетным вариантом рассматривается выпуск боеприпасов в Германии.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», — говорится в материале.

При этом сама организация выпуска не означает немедленного появления дополнительных ракет. По данным агентства, Германия сможет изготовить первые перехватчики не ранее начала 2027 года — примерно через три года после заключения соглашения с американским производителем Raytheon.

Издание NYT рассказало Киеву «поучительную историю» о производстве Patriot
Издание NYT рассказало Киеву «поучительную историю» о производстве Patriot

Ранее немецкая газета WELT заявила, что Украине может потребоваться от года до двух лет, чтобы наладить собственное производство ракет для американских систем ПВО Patriot. Между получением необходимых технологий и выпуском первых боеприпасов могут пройти значительные сроки. Главной проблемой остаётся время. Даже при наличии разрешений и поддержки союзников новые мощности не смогут быстро обеспечить армию необходимым количеством ракет. Ситуация осложняется высоким спросом на боеприпасы для Patriot по всему миру.

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Тимур Хингеев
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