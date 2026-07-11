Reuters: Ракеты для Patriot будут производить в Германии, а не на Украине

Производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, предназначенных для Украины, скорее всего, развернут за пределами украинской территории. Как пишет Reuters, приоритетным вариантом рассматривается выпуск боеприпасов в Германии.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», — говорится в материале.

При этом сама организация выпуска не означает немедленного появления дополнительных ракет. По данным агентства, Германия сможет изготовить первые перехватчики не ранее начала 2027 года — примерно через три года после заключения соглашения с американским производителем Raytheon.

Ранее немецкая газета WELT заявила, что Украине может потребоваться от года до двух лет, чтобы наладить собственное производство ракет для американских систем ПВО Patriot. Между получением необходимых технологий и выпуском первых боеприпасов могут пройти значительные сроки. Главной проблемой остаётся время. Даже при наличии разрешений и поддержки союзников новые мощности не смогут быстро обеспечить армию необходимым количеством ракет. Ситуация осложняется высоким спросом на боеприпасы для Patriot по всему миру.