Летающий гроб против С-400: Эрдоган продает русский «Триумф», чтобы купить позор Пентагона Оглавление Что ж, Реджеп, ты сдал назад? А как всё начиналось... «Стелс» с дурной репутацией «Триумф» — не словом, а делом Итоги турецкой авантюры Анкара расстаётся с российскими «Триумфами» ради доступа к F-35. Но сможет ли американская «невидимка» защитить турецкое небо лучше, чем проверенная система ПВО? 12 июля, 22:15 Эрдоган тайно сливает С-400 США, чтобы купить F-35, которые падают чаще, чем взлетают. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Анкара совершает крутой внешнеполитический кульбит, который явно забыла согласовать со здравым смыслом. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» — гордость отечественного оборонпрома — вдруг оказываются разменной монетой в сделке с Вашингтоном. Вместо них страна хочет получить американские истребители пятого поколения F-35. Те самые, которые тонут, падают и горят с завидной регулярностью, а их «невидимость» оказывается пустяком даже для иранской ПВО. Что движет турецким руководством — любовь к американскому оружию или отчаянное желание выбраться из санкционной ямы? Сейчас разберёмся.

Что ж, Реджеп, ты сдал назад?

10 июля турецкое издание Hürriyet сообщило: Анкара перепродаёт приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива. Покупателем могли стать Объединённые Арабские Эмираты или Катар.

— С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют Объединённые Арабские Эмираты, другие — Катар, — гласит публикация.

Трамп, Рютте и Эрдоган на саммите НАТО. Фото © X / Recep Tayyip Erdoğan

Буквально за несколько дней до этого в Анкаре прошёл саммит НАТО, и тема возвращения Турции в программу F-35 стала одной из центральных в повестке. Состоялась там и личная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам переговоров первый заявил, что республиканец дал ему «личное обещание» по поводу продажи истребителей. Глава Белого дома позже подтвердил: курс на снятие санкций официально взят. В Кремле на событие отреагировали сдержанно, но многозначительно.

— Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Комитете Госдумы по обороне напомнили, что зенитный комплекс — не горсть патронов, которую можно продать третьей стране. Подобные высокотехнологичные и во многом засекреченные вещи могут менять хозяина только с позволения изготовителя, то бишь России. Как турки собираются обходить этот момент — неясно.

А как всё начиналось...

В 2017 году Турция стала первой страной НАТО, заключившей с Россией контракт на поставку четырёх дивизионов С-400. Сумма сделки составила около $2,5 млрд. Причём Анкара заплатила лишь 45% аванса, а остальные 55% покрыл российский кредит — щедрое предложение, от которого, конечно, нельзя было отказаться. Комплексы прибыли в Турцию летом 2019 года.





Реакция Вашингтона была мгновенной и предсказуемой: США исключили Турцию из программы F-35 и ввели санкции по закону CAATSA. В Пентагоне объяснили это просто: радар С-400, если его использовать рядом с F-35, теоретически может собрать данные о стелс-технологиях и передать их Москве. Для американцев это стало красной линией. Конгресс принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции, пока у неё есть «Триумфы». Анкара оказалась перед жёстким выбором: либо российские ЗРК, либо истребители.

— Согласно законодательству США, Турция не может больше эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35, — сказал в конце 2025-го посол США в Турции Том Баррак.

Турция долго мялась и пыталась урегулировать споры компромиссом, но Штаты были непреклонны. Масла в огонь подлил вернувшийся в президентское кресло Трамп: то Гренландию прибрать к рукам возжелал, то пригрозил Европе выходом из НАТО, если не будут платить больше. Анкара прикинула, что с таким непредсказуемым партнёром лучше дружить, чем спорить, — и поспешила доказать Вашингтону свою лояльность.

«Стелс» с дурной репутацией

Итак, ради чего же Турция пошла на такой шаг? Ради F-35 Lightning II — истребителя-бомбардировщика пятого поколения, который позиционируется как вершина американского авиастроения. Есть только один нюанс: хроника падений «Молнии» только за последние полтора года напоминает не отчёт Пентагона, а сценарий фильма-катастрофы.

F-35 терпит крушение на авиабазе Эйельсон. Видео © Х / Thenewarea51

28 января 2025 года на авиабазе Эйельсон на Аляске разбился F-35A. Гидравлическая жидкость, загрязнённая водой, замёрзла в стойках шасси, и бортовой компьютер решил, что самолёт уже на земле. Пилот почти час общался с инженерами Lockheed Martin, пытаясь спасти машину, — безуспешно. 30 июля 2025 года F-35C ВМС США разбился рядом с авиабазой Лемур в Калифорнии. Пилот катапультировался.

Крушение F-35C в Калифорнии. Видео © X / UttarandhraNow

Но самый абсурдный эпизод случился 28 сентября 2025 года в Южной Каролине. Истребитель F-35B упал недалеко от авиабазы Корпуса морской пехоты Бьюфорт. Пилот катапультировался, а самолёт... продолжил лететь. Без пилота. Более 60 миль. Военные около суток искали обломки — и просили местных жителей помочь найти пропавший истребитель за $100 млн. Только осознайте: самый дорогой истребитель в истории, гордость американского ВПК, улетел в неизвестном направлении и разбился где-то в глуши. Пентагон после этого приостановил полёты всех F-35 для экстренной проверки топливной системы. Израильские ВВС, услышав об этом, тоже решили проверить свои F-35 — на всякий случай.

А что в реальном бою? Столкнувшись с мало-мальски современной ПВО, «Молния» выбросила белый флаг. В марте 2026 года иранские силы ПВО сбили американский F-35A над центральной частью страны — пилот получил ранения и был задержан. Это подтверждает доклад Исследовательской службы Конгресса США (CRS) — официальный документ американского парламента. Пентагон, правда, упорно называет произошедшее не сбитием, а «повреждением» и «успешной вынужденной посадкой». Но сути это не меняет: архидорогой «стелс» сам стал добычей.

Критика в адрес истребителя звучит даже в Вашингтоне. Агентство правительственной отчётности США (GAO) в июне 2026 года констатировало: показатель полной боеготовности F-35 упал до 25%.

— F-35 — самая дорогая оружейная система Пентагона, но она не достигла целевых показателей, а затраты на её обслуживание продолжают расти, — говорится в отчёте GAO.

Так что Турция променивает С-400 на истребитель, который едва летает, а если и летает — то с 25-процентной вероятностью, что сможет выполнить боевую задачу. Выбор, достойный восхищения, — если, конечно, вы не планируете защищать своё небо.

«Триумф» — не словом, а делом

Зенитная система С-400 принята на вооружение ВС РФ в 2007 году. Её радиолокационные средства способны обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 километров. Ракеты «Триумфа» поражают аэродинамические цели на расстоянии до 400 километров, баллистические — до 60 километров. Скорость поражаемых целей — до 4800 м/с. Высота поражения — от 5 метров до 40 километров. Один комплекс может одновременно обстреливать до 80 целей. И это не рекламный буклет, а сухие цифры, за которыми стоят реальные перехваты.

Краткие ТТХ комплекса С-400. Инфографика © Life.ru

19 ноября 2024 года ВСУ выпустили шесть американских баллистических ракет ATACMS вглубь российской территории. Расчёты С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили над Брянской областью пять ракет, ещё одну повредили. 25 ноября того же года — новая атака. Противник запустил восемь ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в Халино. «Триумф» и «Панцирь» сбили семь из восьми. Позже, в ноябре 2025 года, над Воронежем те же ЗРК сбили все четыре ракеты ATACMS, выпущенные украинскими войсками.

«Триумфы» и «Панцирь». Фото © Минобороны России

18 декабря 2024 года стало показательным: украинские силы атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Расчёты С-400, «Бук-М3» и «Панциря» сбили все шесть ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта.







Боевые победы комплекс одерживал не только в России. В мае 2025 года Индия применила С-400 в конфликте с Пакистаном. Командующий ВВС Индии маршал Сингх заявил: система «изменила правила игры». На счету «Триумфа» — как минимум пять сбитых пакистанских истребителей и один самолёт радиоэлектронной разведки, поражённый с дистанции 300 километров. Сам премьер-министр Нарендра Моди приезжал на авиабазу, чтобы лично сфотографироваться на фоне комплекса. Такое не делают с оружием, которому не доверяют.

Моди на фоне С-400. Фото © Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) / Narendra Modi﻿

Итоги турецкой авантюры

В этой сделке будет только один победитель — американский военно-промышленный комплекс, который наконец-то избавится от неудобного российского конкурента на турецком рынке. Анкара же получит истребитель, чья главная суперспособность — эффектно встречаться с землёй. Ну а наши С-400 продолжат и дальше заниматься любимым делом — делать небо неприступным. Правда, теперь уже над другой страной. И если турки когда-нибудь пожалеют о своей сделке, им останется лишь наблюдать за новостями из Персидского залива и вспоминать, как сами когда-то владели лучшей системой ПВО в мире, но променяли её на дорогую игрушку с дурной репутацией.

Авторы Илья Пушкарев