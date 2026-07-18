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18 июля, 16:07

Мэр Мамдани изучает законность задержания Нетаньяху при его визите в Нью-Йорк

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ververidis Vasilis

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани совместно с городским юридическим департаментом изучает, насколько законным будет задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. При этом градоначальник подчеркнул, что новые правовые акты под эту ситуацию разрабатываться не будут.

«Мы будем делать всё то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорке, но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы... Ведётся активное обсуждение с нашим правовым департаментом», — заявил Мамдани в интервью New York Times.

Поводом для обсуждения стали обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге. Ранее, ещё до избрания на пост мэра, Мамдани допускал возможность задержания Нетаньяху в случае его появления в городе.

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В начале марта Зохран Мамдани, член Демократических социалистов Америки, выступил против ударов США по Ирану. Он назвал действия Вашингтона шагом к катастрофическим последствиям. По его словам, такие атаки противоречат интересам простых американцев.

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Александра Мышляева
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