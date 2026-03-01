Мэр Нью-Йорка Мамдани обрушился на Трампа из-за ударов по Ирану: Незаконная война
Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura / АР
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, представляющий Демократических социалистов Америки, выступил против ударов США по Ирану. Политик охарактеризовал действия Вашингтона как шаг, ведущий к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает издание Politico.
«Dоенные удары по Ирану, нанесённые Соединенными Штатами и Израилем, знаменуют собой катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны», — сказал он.
По мнению Мамдани, атаки противоречат желаниям простых американцев. Он также отметил, что население Соединённых Штатов выступает против втягивания страны в новые вооружённые конфликты, поскольку американцы стремятся к мирной жизни.
Ранее сообщалось, что Иран подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки, совершённой Соединёнными Штатами и Израилем. Аятолла находился в личном кабинете, проводя совещание с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.