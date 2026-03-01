Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 12:23

Мэр Нью-Йорка Мамдани обрушился на Трампа из-за ударов по Ирану: Незаконная война

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura / АР

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura / АР

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, представляющий Демократических социалистов Америки, выступил против ударов США по Ирану. Политик охарактеризовал действия Вашингтона как шаг, ведущий к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает издание Politico.

«Dоенные удары по Ирану, нанесённые Соединенными Штатами и Израилем, знаменуют собой катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны», — сказал он.

По мнению Мамдани, атаки противоречат желаниям простых американцев. Он также отметил, что население Соединённых Штатов выступает против втягивания страны в новые вооружённые конфликты, поскольку американцы стремятся к мирной жизни.

США оказались на грани гражданской войны из-за конфликта Трампа и Мамдани
США оказались на грани гражданской войны из-за конфликта Трампа и Мамдани

Ранее сообщалось, что Иран подтвердил гибель своего верховного лидера Али Хаменеи в ходе атаки, совершённой Соединёнными Штатами и Израилем. Аятолла находился в личном кабинете, проводя совещание с ключевыми советниками, когда по дворцу был нанесён удар. Авиация противника сбросила на здание 30 бомб в момент, когда там ожидали появления главы государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar