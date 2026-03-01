Мэр Нью-Йорка Мамдани обрушился на Трампа из-за ударов по Ирану: Незаконная война

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, представляющий Демократических социалистов Америки, выступил против ударов США по Ирану. Политик охарактеризовал действия Вашингтона как шаг, ведущий к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает издание Politico.

«Dоенные удары по Ирану, нанесённые Соединенными Штатами и Израилем, знаменуют собой катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны», — сказал он.

По мнению Мамдани, атаки противоречат желаниям простых американцев. Он также отметил, что население Соединённых Штатов выступает против втягивания страны в новые вооружённые конфликты, поскольку американцы стремятся к мирной жизни.