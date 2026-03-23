Жена мэра Нью-Йорка удалила соцсети после скандала с постами про боевиков
Рума Дуваджи на инаугурации супруга.
Рума Дуваджи, супруга мэра Нью-Йорка Зухайра Мамдани, удалила аккаунты в соцсетях X и Tumblr. Причиной стали публикации, в которых она восхваляла палестинских боевиков и использовала расистские выражения в адрес чернокожих. Об этом сообщает New York Post.
СМИ опубликовали подборку её старых твитов. Большинство записей появились, когда ей было от 17 до 20 лет. В этих постах Дуваджи делилась фотографиями палестинских боевиков, обвиняла Израиль в геноциде и критиковала армию США. Она писала, что солдаты, участвующие в империалистических войнах, не заслуживают звания героев.
После выхода статьи Рума Дуваджи удалила старые аккаунты. Её муж встал на защиту жены. Он заявил, что она никогда не занимала официальных постов и имела право свободно высказывать мнение.
В начале марта Зухайр Мамдани, член Демократических социалистов Америки, выступил против ударов США по Ирану. Он назвал действия Вашингтона шагом к катастрофическим последствиям. По его словам, такие атаки противоречат интересам простых американцев.
