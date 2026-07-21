«Адские санкции» вернулись: Чем новый план США рискует обернуться для Вашингтона

Обновлённый американский законопроект о санкциях может ударить не только по России, но и по её крупнейшим торговым партнёрам — прежде всего Индии и Китаю. Документ передан на рассмотрение сената США. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Проект Sanctioning Russia Act заметно расширили: по данным американских СМИ, его объём вырос с 31 до 61 страницы. Окончательный текст пока не опубликован, однако предполагается, что ограничения затронут российские энергетические, оборонные и финансовые компании.

Главным инструментом давления могут стать пошлины на товары из государств, продолжающих покупать российские ресурсы. Изначально сенатор Линдси Грэм* предлагал ставку в 500%, но позднее её снизили до 100%.

Военный эксперт Станислав Барбашин считает, что Вашингтон пытается ослабить не только экспорт нефти и газа, но и военно-техническое сотрудничество Москвы с Нью-Дели. По его мнению, США также стремятся осложнить доступ Китая к российскому сырью.

«Речь идёт о куда более широкой недобросовестной конкуренции, в том числе и в плане военно-технического сотрудничества», — сказал он.

Экономист Андрей Бунич полагает, что ограничения лишь ускорят сближение стран БРИКС и переход на расчёты в национальных валютах.

«Попахивает как раз выстрелом себе в ногу», — отметил он.

Глава США Дональд Трамп готов поддержать инициативу при условии, что окончательное решение о введении мер останется за президентом. В таком случае угрозу санкций Белый дом сможет использовать как рычаг на переговорах по Украине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.