Честность vs самооценка: Какие отметки за грамотность россияне ставят сами себе

В России граждане скептически оценивают уровень своей грамотности — только 18% опрошенных поставили себе твёрдую «пятёрку» за знание правил русского языка. Об этом сообщают аналитики коммуникационного PR-агентства FAVES Communications после проведения исследования. С результатами ознакомились в ТАСС. В среднем самооценка грамотности у россиян колеблется в районе 3,6 баллов.

«По данным нашего опроса, сегодня только 18% россиян оценивают своё знание русского языка на «отлично» (или на 5 баллов), ещё 33% ставят себе твёрдую «четвёрку», а 42% полагают свой уровень удовлетворительным (3 балла). И только 7% респондентов признали, что не могут назвать себя грамотными, поставив оценку в 1-2 балла», — говорится в тексте.

Также выяснилось, что россияне стали чаще обращаться к словарям или искать верное написание слова в Сети. При этом 76% опрошенных отметили, что грамотно писать и говорить — это обязанность каждого гражданина страны. Не считают правильную речь необходимой лишь 4% респондентов. А 7% готовы её развивать, только если это потребуется в рамках профессии. Опрос проводился 13 — 16 апреля 2026 года, участие приняли 1 078 человек старше 18 лет.

