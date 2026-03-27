Шок для геймеров: Цены на игровые консоли могут взлететь до 20%

В России могут вырасти цены на игровые консоли. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с Life.ru заявил, что подорожание может составить 15–20% и будет связано сразу с несколькими факторами.

В 2025 году в стране было продано 1,48 млн игровых консолей — это рекордный показатель за последние пять лет и более чем вдвое выше уровня 2020 года (0,64 млн устройств). При этом в денежном выражении рынок сократился на 13,8% — до 27,3 млрд рублей, а средняя цена устройства снизилась на 15,5% и составила 18 500 рублей.

В России официальные магазины консолей закрыты, и практически вся продукция поступает по параллельному импорту. Поэтому классических распродаж в привычном понимании нет. Однако ситуация с ценами сейчас парадоксальным образом складывается в пользу покупателей. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при правительстве РФ

По словам эксперта, на данный момент цены на популярные модели выглядят следующим образом:

PlayStation 4 Pro (1 ТБ) — около 35 тыс. рублей

Xbox Series S (1 ТБ) — около 40 тыс. рублей

PlayStation 5 Slim (1 ТБ) — от 45 тыс. рублей

Xbox Series X (1 ТБ) — около 53 тыс. рублей

Экономист предупреждает, что в дальнейшем стоимость консолей может увеличиться на 15–20%. Основные причины — рост стоимости комплектующих, колебания валютного курса и введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора на продукцию с электронной компонентной базой.

«Сейчас мы наблюдаем рост доллара с 77 до 81 рубля. Это может привести к увеличению цен на консоли уже к апрелю примерно на 5%, а к лету — до 10%, если курс продолжит расти», — пояснил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что импортная электроника в России может подорожать. Речь идёт о технике брендов Lenovo, Apple, HP и Dell. Среди возможных причин — изменения в цепочках поставок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники рынка отмечают, что российские компании по-прежнему активно используют продукцию этих производителей.