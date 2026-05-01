В России с 1 мая ввели обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

В России с 1 мая начала действовать обязательная маркировка радиоэлектроники — смартфонов, планшетов и ноутбуков. Об этом сообщил представитель системы «Честный знак», пишет РИА «Новости».

Участники оборота обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле. Потребители могут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Введение маркировки призвано снизить оборот нелегальных товаров и вынудить недобросовестных игроков уйти с рынка. В системе зарегистрировались уже 19 тысяч компаний.

«Отрасль готова к старту нанесения кодов на платы и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов. Наши прогнозы — снижение нелегального оборота на 15-20%, что позитивно скажется на доходах российских компаний», — сказала глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская.

Руководитель направления поддержки продуктового маркетинга компании «Сила» Дмитрий Волокнин отметил, что маркировка упростит передачу отчётности бизнеса в Минпромторг РФ. По его словам, это ускорит выпуск новой продукции и положительно скажется на развитии отечественной радиоэлектронной отрасли. Аналитики подсчитали, что легальный бизнес сможет рассчитывать на более чем 50 миллиардов рублей дополнительных доходов в ближайшие шесть лет. Госбюджет получит дополнительные поступления в 20 миллиардов рублей за тот же период.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2026 года в России вступили в силу новые правила списания безнадёжных налоговых долгов. Федеральная налоговая служба получила право самостоятельно аннулировать задолженности, которые невозможно взыскать. Это касается долгов, по которым истёк срок принудительного взыскания и которые образовали отрицательное сальдо на Едином налоговом счетё.