Россиянам с 1 мая начнут списывать безнадёжные долги по налогам

С 1 мая 2026 года вступают в силу новые правила, позволяющие Федеральной налоговой службе (ФНС) самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги. Это коснётся задолженностей, которые невозможно взыскать, в том числе тех, по которым истёк срок принудительного взыскания и которые образовали отрицательное сальдо на Едином налоговом счете.

Теперь ФНС сможет аннулировать такие долги без необходимости обращения граждан в суд. Список оснований для признания долга безнадежным расширен, и впервые в него включены долги по региональным и местным налогам. Решения о списании будут приниматься с учетом региональных и муниципальных нормативных актов.

Процедура значительно упрощена. Налоговый орган теперь имеет пять рабочих дней на принятие решения о невозможности взыскания и списании безнадежного долга после получения подтверждающих документов. Ранее физическим лицам для этого требовалось судебное разбирательство. Новый порядок устраняет дополнительную бюрократическую нагрузку для налогоплательщиков.

