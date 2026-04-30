Пенсионерку из Калининграда превратили в «миллиардера»— ФНС приписала ей несуществующий долг

Невероятная ситуация произошла с пенсионеркой из Калининграда: её счета были заблокированы ФНС из-за несуществующего долга, сумма которого поражает воображение – 888 888 888 рублей. Об этом пострадавшая рассказала «Клопс».

По словам Валентины Васильевны, которая ранее руководила филиалом московской фирмы, она давно прекратила свою предпринимательскую деятельность и уплатила все налоги. Обратившись в местную ФНС, она получила подтверждение об отсутствии долгов, однако в банке ей сообщили, что блокировка была инициирована московским управлением налоговой службы.

«Если бы я была должна почти миллиард по налогам, то была бы одной из самых известных женщин России», — пошутила Валентина Васильевна.

Банк подтвердил увеличение числа подобных инцидентов и рекомендовал клиентке получить справку из налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие задолженностей.

