Магия не помогла: «Потомственный колдун» Гецати остался без денег и копит долги перед налоговой

У звезды «Битвы экстрасенсов» и знаменитого шоу по поиску невесты Константина Гецати растёт задолженность перед Федеральной налоговой службой, а заказов на спиритические сеансы практически нет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации, полученной редакцией, задолженность потомственного мага на сегодняшний день достигла примерно 240 тысяч рублей, а штрафные проценты всё ещё копятся. Если волшебник в ближайшее время не рассчитается с государством, ему могут временно закрыть возможность покидать пределы страны.

Клиентов на личные консультации у него сейчас нет, так что Гецати вынужден был урезать прайс: раньше за вип-приём он просил 100 тысяч рублей, а теперь всего 30. Деньги колдун берёт только наличкой, и за этот платёж ему разрешено адресовать не больше трёх вопросов — и те не должны касаться самочувствия. Также Гецати наотрез отказывается вызывать усопших и проводить для посетителей сеансы спиритизма, зато может организовать так называемую обрядовую консультацию.

Напомним, в активе Гецати — победа в проекте «Битва экстрасенсов» и участие в телешоу, где ему искали невесту. Однако «греза многих тысяч барышень» так и не остановил свой выбор ни на одной из финалисток.

Ранее сообщалось, что телеведущий Валдис Пельш столкнулся с проблемами по налогам: его долг перед ФНС за неделю вырос более чем вдвое и превысил 2,5 миллиона рублей. Шоумену направили уведомление, и в случае непогашения долга ему могут запретить выезд из России.