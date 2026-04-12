Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 07:43

Приставы простили Ирине Шейк «огромный» долг, который взыскивали четыре года

Ирина Шейк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

Российские приставы прекратили поиски Ирины Шейк из-за неуплаты налогов. Ведомство безуспешно пыталось взыскать задолженность с супермодели на протяжении четырёх лет, пишет SHOT.

Проблемы с ФНС у знаменитости возникли ещё в 2018 году, когда ей доначислили 322 рубля 23 копейки налоговых платежей. В тот период звезда уже давно проживала за границей, строила успешную карьеру в модельном бизнесе и не знала о возникших обязательствах перед бюджетом родного региона.

Со временем сумма увеличилась из-за набежавших пеней, достигнув 2 тысяч 52 рублей. В Еманжелинске, где зарегистрирована уроженка Челябинской области, было возбуждено исполнительное производство. Однако найти мировую звезду подиума местным сотрудникам не удалось.

В конечном итоге исполнительное производство пришлось завершить на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 46 Закона «Об исполнительном производстве». Причиной стало отсутствие у должницы имущества, денежных средств или иных источников дохода, на которые можно было бы наложить взыскание в России.

Интересно, что новость о «забытом» долге появилась на фоне недавней публикации Ирины в социальных сетях. Топ-модель поделилась архивными снимками начала 2000-х годов, сделанными в России, что вызвало волну ностальгии среди ее подписчиков.

Ирина Шейк обнажилась для обложки французского Harper's Bazaar
Ирина Шейк обнажилась для обложки французского Harper's Bazaar

Ранее сообщалось, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в торговле людьми, пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк на 14 февраля 2012 года. В письме ассистентки Эпштейна от 13 февраля подтверждается желание встретиться с моделью в День святого Валентина. Установить, состоялась ли эта встреча, не представляется возможным.

Анастасия Никонорова
