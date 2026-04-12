Приставы простили Ирине Шейк «огромный» долг, который взыскивали четыре года

Российские приставы прекратили поиски Ирины Шейк из-за неуплаты налогов. Ведомство безуспешно пыталось взыскать задолженность с супермодели на протяжении четырёх лет, пишет SHOT.

Проблемы с ФНС у знаменитости возникли ещё в 2018 году, когда ей доначислили 322 рубля 23 копейки налоговых платежей. В тот период звезда уже давно проживала за границей, строила успешную карьеру в модельном бизнесе и не знала о возникших обязательствах перед бюджетом родного региона.

Со временем сумма увеличилась из-за набежавших пеней, достигнув 2 тысяч 52 рублей. В Еманжелинске, где зарегистрирована уроженка Челябинской области, было возбуждено исполнительное производство. Однако найти мировую звезду подиума местным сотрудникам не удалось.

В конечном итоге исполнительное производство пришлось завершить на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 46 Закона «Об исполнительном производстве». Причиной стало отсутствие у должницы имущества, денежных средств или иных источников дохода, на которые можно было бы наложить взыскание в России.

Интересно, что новость о «забытом» долге появилась на фоне недавней публикации Ирины в социальных сетях. Топ-модель поделилась архивными снимками начала 2000-х годов, сделанными в России, что вызвало волну ностальгии среди ее подписчиков.

Ранее сообщалось, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в торговле людьми, пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк на 14 февраля 2012 года. В письме ассистентки Эпштейна от 13 февраля подтверждается желание встретиться с моделью в День святого Валентина. Установить, состоялась ли эта встреча, не представляется возможным.