4 мая, 15:11

Минпромторг прокомментировал исключение ряда ПК из параллельного импорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Исключение ряда компьютерной техники из перечня параллельного импорта не должно сократить ассортимент товаров в России. Об этом заявили в Минпромторге.

«Исключение данных позиций — компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД — из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке РФ товаров», — отметили в министерстве.

В ведомстве рассчитывают, что изменения повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию и поддержат развитие российской промышленности.

До этого Минпромторг обновил перечень товаров, разрешённых к ввозу по схеме параллельного импорта. Из списка исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Intel, Toshiba, Samsung и ряда других брендов.

В Минпромторге опровергли планы по запрету скидок на маркетплейсах
Ранее в Минпромторге определились с первыми категориями товаров для проекта «российской полки». Пилотными категориями могут и должны стать косметическая продукция, бытовая химия и парфюмерия.

Полина Никифорова
