Один полис на всё: В Госдуме предлагают привязывать ОСАГО к водителю, а не к авто

В России предлагают ввести персональный полис ОСАГО, который позволит водителю садиться за руль любого автомобиля. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Сейчас страховка привязана к конкретному транспортному средству — это удобно, если в семье несколько водителей и одна машина. Такую возможность нужно сохранить. Но что делать, если у одного человека есть и автомобиль, и мотоцикл? Ответственность-то одна, а платить за два полиса несправедливо, считает депутат.

По его словам, давно пора разрешить привязывать ОСАГО к человеку, чтобы водитель мог управлять любым транспортом соответствующей категории. Это также легализует услуги «трезвого водителя» и парковщиков — сейчас их часто привлекают с нарушением, поскольку они не вписаны в полис автовладельца.

«Поэтому, если бы мы пошли путём, чтобы было право выбора — [привязывать полиса ОСАГО] либо к машине, либо к водителю, всем было бы только лучше», — заключил парламентарий в беседе с ТАСС.

Ранее в России предложили полностью отказаться от лимитов по ОСАГО (сейчас 400–500 тыс. рублей), чтобы страховка покрывала весь ущерб от ДТП. Авторы инициативы считают, что это повысит стоимость полиса, но поможет бороться с автоподставами.