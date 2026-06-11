Рынок оживает: Россияне вновь начали брать кредиты на покупку авто

На рынке автокредитования растут и число выданных займов, и их средний чек. В мае россияне взяли кредиты на машины на 173 млрд рублей — на 6,4% больше, чем в апреле, и на 48,6% больше, чем год назад. Об этом пишет RG.ru.

Эксперты отмечают, что кредиты снова становятся драйвером продаж, но о полном восстановлении говорить рано.

Количество выдач в мае выросло на 3,1% к апрелю и на 22% в годовом выражении. Средний размер автокредита достиг 1,55 млн рублей (+3,2% за месяц и +21,8% за год). Ставки смягчаются вслед за ключевой: на новые авто — с 13,5% до 10%, на подержанные — с 26,5% до 20,2%.

За пять месяцев рынок вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём как в сегменте новых машин, так и с пробегом.

По сравнению с 2024 годом количество выданных автокредитов сократилось на 41,5%, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он уточнил, что, несмотря на некоторое оживление в начале 2026-го, показатели автокредитования по-прежнему держатся на довольно низкой отметке.

«Это свидетельствует о невысоком спросе, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне. Банки повышают требования к заемщикам, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — говорит Волков.

Банки замечают растущий спрос на вторичке и предлагают более выгодные кредиты на подержанные авто, указал профессор Сергей Толкачёв. По его словам, рост кредитования — это адаптация рынка к новым реалиям. Займы делают машины доступнее, но подчёркивают проблему с покупкой новых автомобилей.

Кстати, в России сейчас разрабатывают новую льготную программу покупки автомобилей для многодетных семей. Поводом стало подорожание крупногабаритных машин из-за корректировки утильсбора. Депутаты обратились в Минпромторг с просьбой о льготной рассрочке — в ведомстве ответили, что программа уже прорабатывается.