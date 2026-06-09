В Ульяновске стартовало серийное производство компонентов систем пассивной безопасности для автомобилей. Новый проект реализован российской компанией «Соллерс» при поддержке Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе ️Минпромторга.

На предприятии «Компоненты системы безопасности» налажен полный цикл выпуска изделий: рулевые колёса, подушки безопасности и блоки управления. Производственные линии включают сборку рулей с пенозаливкой, раскрой и пошив подушек безопасности, а также выпуск электронных модулей управления.

В Ульяновске запустили производство компонентов систем безопасности для авто. Видео © Telegram / Минпромторг России

Общий объём инвестиций в проект составил около 1,5 млрд рублей, большая часть которых была предоставлена в виде льготного займа. В производстве задействованы локальные поставщики материалов и комплектующих, включая ткани, пластик и элементы электроники.

По словам представителей компании, предприятие использует технологии высокой степени автоматизации, включая лазерный раскрой и роботизированную сборку. В перспективе планируется дальнейшая локализация материалов, в том числе переход на российскую кожу и расширение использования отечественной микроэлектроники.

Первыми новые компоненты получат модели Sollers ST6, ST8 и SF5, поставки уже начались. В дальнейшем ими будут оснащаться и другие автомобили бренда, включая линейку УАЗ.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что один из китайских автомобильных брендов рассматривает локализацию новых моделей электромобилей и гибридов в России. По его словам, производитель из КНР не будет пересекаться на авторынке с «АвтоВАЗом», но будет востребованным у российских потребителей.