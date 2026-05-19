Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:57

Россия потребовала от Китая не создавать прямую конкуренцию «АвтоВАЗу»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Китайские автомобили не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом» на российском рынке, это одно из условий Москвы. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Наше условие было, чтобы [китайские авто] здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом». Но тем не менее значит, коллеги готовы предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где не пересекается напрямую с «АвтоВАЗом», но востребован. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении», — сказал он.

При этом Мантуров добавил, что Россия также требует высокого уровня локализации китайских автомобилей.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел на Lada Aura после случая с Mercedes
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел на Lada Aura после случая с Mercedes

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в будущем компания может начать выпускать беспилотные автомобили под брендом Lada. По его словам, это мировой тренд, и российский производитель не хочет отставать. Соколов отметил, что технологии беспилотного вождения уже присутствуют в сегменте компактных автомобилей (класс B), где традиционно работает «АвтоВАЗ».

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar