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Регион
1 июля, 13:52

Водителей в России больше не будут наказывать дважды за одно нарушение

Депутат Чаплин: С 1 июля отменяется практика двойного наказания для водителей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

С 1 июля 2026 года водителей перестанут наказывать дважды за одно и то же нарушение, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, раньше в отдельных случаях автомобилист мог столкнуться сразу с двумя мерами ответственности за один эпизод.

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К примеру, автолюбитель мог получить штраф и лишиться водительских прав. Такая практика создавала правовую неопределённость и усиливала давление на водителей. Новые правила должны сделать систему наказаний более справедливой и понятной.

«Это важное изменение, которое делает систему наказаний более справедливой. Это соответствует принципу правовой определённости», — отметил парламентарий в интервью NEWS.ru.

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Тем временем ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов.

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Борис Эльфанд
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