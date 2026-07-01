Водителей в России больше не будут наказывать дважды за одно нарушение

С 1 июля 2026 года водителей перестанут наказывать дважды за одно и то же нарушение, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, раньше в отдельных случаях автомобилист мог столкнуться сразу с двумя мерами ответственности за один эпизод.

К примеру, автолюбитель мог получить штраф и лишиться водительских прав. Такая практика создавала правовую неопределённость и усиливала давление на водителей. Новые правила должны сделать систему наказаний более справедливой и понятной.

«Это важное изменение, которое делает систему наказаний более справедливой. Это соответствует принципу правовой определённости», — отметил парламентарий в интервью NEWS.ru.

Тем временем ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов.