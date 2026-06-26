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26 июня, 10:54

«На запчасти — и в расход»: Экс-полицейский объяснил, почему угонщики выбирают старые авто

Экс-полицейский Ильинов: Старые автомобили угоняют чаще из-за спроса на запчасти

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Старые автомобили угоняют чаще новых, потому что их проще разобрать и продать по запчастям, рассказал капитан полиции в отставке Валентин Ильинов. По его словам, особенно у злоумышленников востребованы детали массовых машин среднего сегмента.

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Отследить путь деталей после разбора авто крайне сложно. Самым надёжным вариантом защиты авто от угона остаётся КАСКО, но дополнительно можно использовать маркировку деталей и механические противоугонные решения: скрытые кнопки запуска и блокировки, которые мешают быстро завести двигатель.

А вот электронные системы сегодня не всегда эффективны: угонщики умеют выявлять и глушить такие устройства. Механические способы защиты, связанные с бензонасосом, коробкой передач или запуском двигателя сложнее обнаружить и отключить, подчеркнул автоэксперт в интервью радио Sputnik.

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Ранее автоэксперты напомнили о давней уязвимости систем пассивного бесключевого доступа. Они посоветовали использовать фольгу для защиты от угонщиков.

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Борис Эльфанд
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