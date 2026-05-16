Автоэксперты посоветовали использовать фольгу для защиты от угонщиков

Алюминиевая фольга способна защитить автомобили с бесключевым доступом от ретрансляционных атак, при которых злоумышленники перехватывают сигнал ключа. Об этом сообщило украинское издание УНИАН.

Специалисты напомнили о давней уязвимости систем пассивного бесключевого доступа (PKES), позволяющей преступникам открывать и запускать автомобиль без физического ключа. Ещё в 2011 году исследователи доказали возможность так называемой ретрансляционной атаки. Для неё используются два устройства: одно принимает сигнал от ключа рядом с владельцем, второе передаёт его автомобилю.

В результате машина ошибочно определяет, что ключ находится поблизости, и разблокирует двери. По данным экспертов, такая схема может работать на расстоянии до 50 метров даже без прямой видимости. Для защиты специалисты советуют использовать алюминиевую фольгу. Плотно завёрнутый ключ превращается в подобие «клетки Фарадея», блокирующей электромагнитные сигналы.

Отмечается, что фольга способна ослабить сигнал примерно на 50 децибел, однако даже небольшой разрыв в обёртке резко снижает эффективность такой защиты. Автопроизводители начали внедрять дополнительные меры лишь спустя годы после выявления проблемы. Некоторые модели получили датчики движения, автоматически отключающие ключ при длительном бездействии. При этом независимые тесты показывают, что часть массовых автомобилей всё ещё остаётся уязвимой к подобным способам угона.

