Автоэксперт назвал машины, по которым ударит изменение курса рубля

Ослабление рубля в первую очередь может отразиться на ценах автомобилей, которые поставляются в Россию по параллельному и альтернативному импорту, уверен директор по продажам новых машин Николай Иванов. По его словам, авто, уже находящиеся на складах, краткосрочное изменение курса напрямую не затрагивает.

Их закупили по прежним условиям, себестоимость уже сформирована. Однако складские запасы по ряду моделей рассчитаны всего на несколько недель, поэтому новые партии будут привозить уже с учётом актуального валютного курса. Если рубль закрепится на более слабых уровнях, следующие поставки импортных автомобилей могут подорожать.

У локализованных брендов реакция будет медленнее: на цену влияют сборка, доля импортных компонентов, запасы, спрос и политика дистрибьюторов. Ослабление рубля может усилить позиции локализованных машин на фоне параллельного импорта. Она способны дольше удерживать цены за счёт местной сборки, программ поддержки и более гибкой ценовой политики, отметил собеседник RG.ru.

Ранее автоэксперты напомнили о давней уязвимости систем пассивного бесключевого доступа. Они посоветовали использовать фольгу для защиты от угонщиков.