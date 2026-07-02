400% разницы: Заниженные цены на запчасти убивают смысл ОСАГО для китайских авто

Владельцы китайских автомобилей в России массово отказываются от ОСАГО. По данным SHOT, причиной являются заниженные почти в пять раз цены на запчасти в справочниках РСА, из-за которых страховых выплат не хватает на ремонт.

В некоторых регионах доля автовладельцев без полиса уже превышает 50%. Многие считают страховку бесполезной: при ДТП выплаченных денег не хватает на запчасти.

Проблема в справочнике средней стоимости деталей РСА, который используют страховщики. В Национальном автомобильном союзе (НАС) отмечают, что реальные цены значительно выше. Например: Передний бампер Haval Jolion: по рынку — 30,9 тыс. руб., по каталогу — 5,6 тыс. (разница 445%).

Omoda C5: 29,5 тыс. против 5,9 тыс. (400%).

Tenet T4: 71,8 тыс. против 32,9 тыс. (120%).

Глава НАС Антон Шапарин заявил, что цены на запчасти растут быстрее, чем их пересматривают в справочниках. В конце 2024 года стоимость деталей увеличили лишь на 0,5%, в 2025-м — на 1,9%. Занижая цены, страховщики уменьшают выплаты, и владельцам китайских авто приходится доплачивать десятки тысяч рублей из своего кармана — даже если ДТП произошло не по их вине.

Ранее Life.ru рассказывал, что Банк России с 11 июля 2026 года вводит новый порядок расчёта стоимости запчастей по ОСАГО. Теперь не будут учитываться цены дешёвых аналогов, скидки, а также в полном объёме включат расходы на детали одноразового использования. Это повысит среднюю выплату на 10%.