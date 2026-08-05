Тест: Не спешите хвастаться грамотностью, пока правильно не продолжите эти 10 русских пословиц!
Думаете, что хорошо знаете русские пословицы? А на самом деле многие из них мы всю жизнь произносим в сокращённом виде. Попробуйте угадать продолжения этих 10 известных поговорок, и доказать, что вас можно назвать образованным человеком.
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«Век живи — век учись», «Пьяному море по колено», «Рука руку моет»… Поставили точку? А зря! На самом деле знакомые с детства пословицы на этом не заканчиваются. Их забытые продолжения способны превратить мудрый совет в издёвку, похвалу — в насмешку, а красивую фразу — в суровое предупреждение. Но вспомнить их сегодня смогут лишь настоящие знатоки русского языка. Проверьте, удастся ли вам продолжить все десять пословиц или народная мудрость быстро поставит вас в тупик.
А сможете ли вы узнать советские мультфильмы по друзьям в кадре или все семь вопросов осилят только настоящие дети СССР? Ещё попробуйте вспомнить восемь советских фильмов по появившимся в них Петру I, Суворову, Ивану Грозному и другим историческим героям. Проверьте, не ждёт ли вас вечный позор киномана: сумеете назвать восьмерых героев «Властелина колец» всего по одной детали?