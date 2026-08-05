Тест: Не спешите хвастаться грамотностью, пока правильно не продолжите эти 10 русских пословиц!

«Век живи — век учись», «Пьяному море по колено», «Рука руку моет»… Поставили точку? А зря! На самом деле знакомые с детства пословицы на этом не заканчиваются. Их забытые продолжения способны превратить мудрый совет в издёвку, похвалу — в насмешку, а красивую фразу — в суровое предупреждение. Но вспомнить их сегодня смогут лишь настоящие знатоки русского языка. Проверьте, удастся ли вам продолжить все десять пословиц или народная мудрость быстро поставит вас в тупик.