Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?
7 августа Михаилу Горшенёву могло бы исполниться 53 года. В честь дня рождения Горшка мы собрали 10 песен легендарной группы, а ваша задача — угадать их по строчкам. Но сможете ли вы узнать их все? Или ваши знания ограничены только «Куклой колдуна»?
Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Максим Шеметов, © Wikipedia / Андрей Князев
«Король и Шут» — по-настоящему легендарная группа российского рока. Их песни, кажется, знает каждый. Продолжить строчку «Как бессонница в час ночной…» сможет любой человек, который старше хотя бы 15 лет. Но все ли вы песни знаете? В честь дня рождения основателя группы Михаила Горшенёва мы собрали 10 песен из их репертуара. Какие-то покажутся до боли знакомыми, а какие-то, возможно, вы даже не слышали. Попробуйте угадать их только по строчке. И докажите, что знаете не только «Дурака и молнию» и «Куклу колдуна»!
А сможете ли вы узнать десять шедевров русской классики по последнему предложению и доказать, что школьная программа не прошла мимо? Затем попробуйте назвать восемь машин из советских фильмов — хотя бы половину вспомнят далеко не все. И напоследок проверьте, сумеете ли вы правильно продолжить десять известных русских пословиц, которые многие всю жизнь произносят неправильно.