Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?

«Король и Шут» — по-настоящему легендарная группа российского рока. Их песни, кажется, знает каждый. Продолжить строчку «Как бессонница в час ночной…» сможет любой человек, который старше хотя бы 15 лет. Но все ли вы песни знаете? В честь дня рождения основателя группы Михаила Горшенёва мы собрали 10 песен из их репертуара. Какие-то покажутся до боли знакомыми, а какие-то, возможно, вы даже не слышали. Попробуйте угадать их только по строчке. И докажите, что знаете не только «Дурака и молнию» и «Куклу колдуна»!