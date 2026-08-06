Тест: Узнаете 10 шедевров русской классики по последнему предложению или всё прочитанное в школе прошло мимо?

Последняя фраза — точка, которую писатель ставит не только в истории героев, но и во всём произведении. Иногда она подводит итог сотням страниц, иногда оставляет читателя в тревожной неизвестности, а порой звучит нарочито буднично. Мы собрали финальные предложения десяти знаменитых произведений русской классики. Попробуйте узнать каждое из них без подсказок и заодно выяснить, насколько внимательно вы дочитывали школьную программу. А тем, кто по-настоящему увлекается литературой, рекомендуем прочитать про суеверия русских классиков. Вы будете в шоке, чего боялся Пушкин и во что верил Гумилёв!