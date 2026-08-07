Тест: Сможете назвать 7 песен Софии Ротару по описанию? Настоящие поклонники возьмут 7/7!

Песни Софии Ротару звучали на стадионах, семейных праздниках, дискотеках и новогодних концертах. Кажется, достаточно услышать первые несколько секунд, и память сама подскажет продолжение. Но мы усложнили задачу: вместо мелодий и знакомых строк оставили только зашифрованные сюжеты, образы и небольшие подсказки. Сможете ли вы узнать семь хитов певицы и доказать, что действительно знаете её репертуар?