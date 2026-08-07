Тест: Сможете назвать 7 песен Софии Ротару по описанию? Настоящие поклонники возьмут 7/7!
7 августа Софии Ротару исполняется 79 лет. Её голос невозможно спутать с другим, а знаменитые песни публика подхватывает с первых нот. Но сможете ли вы узнать любимые хиты, если не услышите ни одной знакомой строчки? Проверьте себя!
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Песни Софии Ротару звучали на стадионах, семейных праздниках, дискотеках и новогодних концертах. Кажется, достаточно услышать первые несколько секунд, и память сама подскажет продолжение. Но мы усложнили задачу: вместо мелодий и знакомых строк оставили только зашифрованные сюжеты, образы и небольшие подсказки. Сможете ли вы узнать семь хитов певицы и доказать, что действительно знаете её репертуар?
А сможете ли вы правильно продолжить 10 русских пословиц и доказать, что с грамотностью у вас всё отлично? Затем попробуйте узнать семь советских фильмов по одной лишь дороге в кадре. А напоследок выясните, кто вы из «Одиссеи»: хитроумный царь, верная Пенелопа или один из коварных женихов?