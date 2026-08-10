Тест: Из какого фильма или мультика этот лев? Только настоящий царь зверей узнает все 8 по одному кадру!

Львы появлялись на экранах в самых разных образах: величественными правителями, цирковыми артистами, самовлюблёнными звёздами, мудрыми защитниками и даже трусишками, мечтающими обрести храбрость. В Всемирный день льва 10 августа мы собрали самых знаменитых гривастых героев советских и зарубежных фильмов и мультфильмов. Внимательно смотрите на кадры и постарайтесь вспомнить, из какой картины пришёл каждый из них. Но не расслабляйтесь, если первых царей зверей узнают почти все, то ближе к финалу отличить настоящего киномана от случайного зрителя сможет лишь одна деталь.