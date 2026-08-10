Тест: Из какого фильма или мультика этот лев? Только настоящий царь зверей узнает все 8 по одному кадру!
10 августа отмечается Всемирный день льва. На экране эти хищники становились царями, циркачами, трусами и комиками. Мы собрали восемь знаменитых львов из фильмов и мультфильмов. Сможете вспомнить, откуда каждый из них?
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Львы появлялись на экранах в самых разных образах: величественными правителями, цирковыми артистами, самовлюблёнными звёздами, мудрыми защитниками и даже трусишками, мечтающими обрести храбрость. В Всемирный день льва 10 августа мы собрали самых знаменитых гривастых героев советских и зарубежных фильмов и мультфильмов. Внимательно смотрите на кадры и постарайтесь вспомнить, из какой картины пришёл каждый из них. Но не расслабляйтесь, если первых царей зверей узнают почти все, то ближе к финалу отличить настоящего киномана от случайного зрителя сможет лишь одна деталь.
А сможете ли вы узнать десять шедевров русской классики по последнему предложению или всё прочитанное в школе прошло мимо? Затем проверьте, сумеете ли определить восемь машин из советских фильмов и не лишиться звания киномана. И напоследок попробуйте правильно продолжить десять русских пословиц — народная мудрость поставит в тупик даже отличников.