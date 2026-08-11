Тест: Штирлица узнают все, а остальных? Назовите 8 фильмов СССР только по разведчику или шпиону!

Они носили чужую форму, откликались на вымышленные имена и ежедневно рисковали быть разоблачёнными. Одни действовали в тылу врага, другие внедрялись в штабы и разведцентры, а третьи сами становились объектами сложной контригры. В 53-ю годовщину премьеры «Семнадцати мгновений весны» мы собрали восемь тайных агентов советского кино. Внимательно смотрите на кадры: знаменитые позывные вспомнят многие, но настоящие имена некоторых героев знают только преданные поклонники шпионских детективов.