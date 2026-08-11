Тест: Штирлица узнают все, а остальных? Назовите 8 фильмов СССР только по разведчику или шпиону!
11 августа 53 года назад зрители впервые увидели Штирлица. Но он был далеко не единственным тайным агентом советского экрана. Узнаете восемь фильмов и сериалов по героям, которые жили под чужими именами и не имели права на ошибку?
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Они носили чужую форму, откликались на вымышленные имена и ежедневно рисковали быть разоблачёнными. Одни действовали в тылу врага, другие внедрялись в штабы и разведцентры, а третьи сами становились объектами сложной контригры. В 53-ю годовщину премьеры «Семнадцати мгновений весны» мы собрали восемь тайных агентов советского кино. Внимательно смотрите на кадры: знаменитые позывные вспомнят многие, но настоящие имена некоторых героев знают только преданные поклонники шпионских детективов.
Можете ли вы узнать восемь знаменитых львов из фильмов и мультфильмов по одному кадру? Затем попробуйте назвать семь советских картин по сценам на стройке и не перепутать «Добровольцев» с другими производственными драмами. А напоследок проверьте, осилите ли десять школьных вопросов, если на каждый ответ даётся всего 20 секунд.