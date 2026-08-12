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12 августа, 13:30

Тест: Первым делом самолёты! Ас точно узнает все 8 советских фильмов по крылатому кадру в День ВВС! А вы?

12 августа Россия отмечает День Военно-воздушных сил. В честь праздника мы предлагаем вспомнить фильмы, где самолёты становились не просто декорацией, а частью сюжета. Узнаете картину по одному крылатому кадру или зайдёте в штопор уже на втором вопросе?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военные и пассажирские, скоростные и тихоходные — самолёты в советском кино спасали людей, вступали в воздушные бои и даже садились там, где не было аэродрома. В День Военно-воздушных сил России мы собрали восемь крылатых кадров из знаменитых советских картин. Присмотритесь к фюзеляжу, кабине и окружающим деталям: иногда именно они выдают правильный ответ.

А для разминки попробуйте ответить на десять школьных вопросов за 20 секунд и не опростоволоситься на самом простом задании. Затем проверьте, сможете ли узнать восемь знаменитых львов из фильмов и мультфильмов. И напоследок попробуйте назвать семь советских картин по кадрам со стройки — не стройте из себя киномана, пока не наберёте 7/7!

Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?
Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?
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Анна Московко
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