Тест: Первым делом самолёты! Ас точно узнает все 8 советских фильмов по крылатому кадру в День ВВС! А вы?

Военные и пассажирские, скоростные и тихоходные — самолёты в советском кино спасали людей, вступали в воздушные бои и даже садились там, где не было аэродрома. В День Военно-воздушных сил России мы собрали восемь крылатых кадров из знаменитых советских картин. Присмотритесь к фюзеляжу, кабине и окружающим деталям: иногда именно они выдают правильный ответ.