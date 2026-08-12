Тест: Не трубите о своей слоновьей памяти, пока не узнаете этих 8 ушастых героев!

В кино слоны давно перестали быть просто большими серыми животными. Они становились именинниками, певцами, цирковыми артистами, участниками детективных историй и верными друзьями, готовыми прийти на помощь. Одних легко узнать по огромным ушам, других — по необычной окраске, но некоторые кадры заставят хорошенько напрячь память. В честь Всемирного дня слонов, 12 августа, мы собрали восемь знаменитых ушастых героев из советских и зарубежных мультфильмов. Смотрите внимательно: знакомый хобот ещё не гарантирует правильного ответа!