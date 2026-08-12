Тест: Не трубите о своей слоновьей памяти, пока не узнаете этих 8 ушастых героев!
12 августа отмечается Всемирный день слонов. На экране слоны летают, раскрывают преступления, спасают целые миры и покоряют сцену. Мы собрали 8 самых любимых героев с хоботами. Сможете узнать их все по одному кадру?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
В кино слоны давно перестали быть просто большими серыми животными. Они становились именинниками, певцами, цирковыми артистами, участниками детективных историй и верными друзьями, готовыми прийти на помощь. Одних легко узнать по огромным ушам, других — по необычной окраске, но некоторые кадры заставят хорошенько напрячь память. В честь Всемирного дня слонов, 12 августа, мы собрали восемь знаменитых ушастых героев из советских и зарубежных мультфильмов. Смотрите внимательно: знакомый хобот ещё не гарантирует правильного ответа!
А сможете ли вы ответить на десять школьных вопросов, если на каждый даётся всего 20 секунд, и не опростоволоситься на элементарном задании? Затем попробуйте узнать восемь знаменитых мультяшных котов всего лишь по одной детали. А напоследок проверьте, сумеете ли назвать семь советских фильмов по сценам на стройке и не лишиться звания знатока СССР.