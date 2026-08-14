Тест: До чего дошёл прогресс! Узнаете 6 советских фильмов по одному кадру с роботом?
Советские режиссёры представляли будущее по-разному, но почти никогда не обходились без роботов. Одни становились друзьями человека, другие мечтали его уничтожить. Узнаете шесть фильмов СССР по механическим героям?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
До Терминатора, Робокопа и симпатичного Валли у советских зрителей уже были свои железные кумиры. Электроник ходил вместо Сыроежкина в школу, романтичный Вертер спасал Алису, а армия ржавых машин из другой небезызвестной картины готовилась захватить человечество. Но узнаете ли вы не только главных звёзд советской робототехники? Мы собрали шесть механических героев из фильмов СССР — внимательно рассмотрите каждого и назовите картину!
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