Тест: До чего дошёл прогресс! Узнаете 6 советских фильмов по одному кадру с роботом?

До Терминатора, Робокопа и симпатичного Валли у советских зрителей уже были свои железные кумиры. Электроник ходил вместо Сыроежкина в школу, романтичный Вертер спасал Алису, а армия ржавых машин из другой небезызвестной картины готовилась захватить человечество. Но узнаете ли вы не только главных звёзд советской робототехники? Мы собрали шесть механических героев из фильмов СССР — внимательно рассмотрите каждого и назовите картину!