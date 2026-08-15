Тест: Угадайте 7 фильмов СССР по товарищу главного героя! Друг в беде не бросит, а вы?
Мы без труда узнаём главных героев, но рядом с ними всегда были друзья, которые давали советы, втягивали в приключения и порой крали половину фильма. Мы предлагаем угадать советские картины по тем, кто обычно оставался на втором плане!
Обложка © «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан
Главный герой редко справляется со всеми испытаниями в одиночку. Одному нужен товарищ, который позовёт его в баню, другому — случайный сосед по гостиничному номеру, а кому-то — подруга с «научной» системой обольщения. Мы убрали из кадров центральных персонажей и оставили только их верных спутников. Сможете ли вы понять, из какого фильма каждый из них?
А теперь проверьте, сможете ли вы угадать восемь знаменитых женских цитат из фильмов СССР. Затем попробуйте узнать восемь мультяшных слонов по одному кадру. А напоследок выясните, сумеете ли вы назвать восемь советских фильмов по самолётам и не зайти в штопор уже на втором вопросе.