Тест: Угадайте 7 фильмов СССР по товарищу главного героя! Друг в беде не бросит, а вы?

Главный герой редко справляется со всеми испытаниями в одиночку. Одному нужен товарищ, который позовёт его в баню, другому — случайный сосед по гостиничному номеру, а кому-то — подруга с «научной» системой обольщения. Мы убрали из кадров центральных персонажей и оставили только их верных спутников. Сможете ли вы понять, из какого фильма каждый из них?