Олег Табаков без бронзы: Как мальчик из Саратова стал человеком-театром и создал всеми любимую «Табакерку» Оглавление Шахматы, которые проиграли сцене Письмо, которое решило судьбу Роли, которые запомнила вся страна Голос, который живёт отдельно от актёра Педагог, который вырастил целое поколение актёров Художественный руководитель, который держал МХТ железной дисциплиной Человек, который всю жизнь отдавал долги 17 августа Олегу Табакову исполнился бы 91 год, но его до сих пор помнят не по театральным премиям, а по голосу кота из мультфильма. Life.ru вспоминает, как саратовский шахматист стал легендой сцены и педагогом целого поколения актёров. 17 августа, 12:30 Олег Табаков: биография актёра и главные роли в кино и театре. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

17 августа Олегу Табакову исполнился бы 91 год. Актёр ушёл из жизни в 2018-м, но его голос и сегодня звучит в каждом доме, где включают мультфильм про кота Матроскина, а фразы его героев давно живут отдельно от фильмов. Мальчик из Саратова, который начинал с шахматных партий во Дворце пионеров, стал символом целой театральной эпохи страны. Как из скромного кружка вырос актёр, режиссёр и педагог, без которого нельзя представить историю «Современника» и МХТ имени Чехова, вспоминает Life.ru.

Шахматы, которые проиграли сцене

Детство Олега Табакова в Саратове: шахматный кружок и первая роль. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Родители Олега уважали шахматы и в детстве отвели сына в кружок саратовского Дворца пионеров. Отец в войну возглавлял санитарный поезд и спас многих раненых под Сталинградом. Через два года товарищ Олега решил попробовать себя в актёрстве, и мальчик увязался следом. Детский театр «Молодая гвардия» вела Наталья Сухостав, бывшая актриса, которую отстранили от профессии из-за репрессированного мужа. В труппу брали только после проб: стихи, проза, басни.

Табаков прошёл отбор так убедительно, что руководительница сразу взяла его в театр. Там он впервые влюбился в девочку Нину и однажды залез к ней в квартиру через окно, за что получил нагоняй от её отца. После спектаклей компания гуляла по проспекту Ленина, а потом заходила в закусочную за суфле и ливерными пирожками, их запах чувствовался ещё с улицы. Для нынешних подростков свидания начинаются с переписки в мессенджере, а полвека назад заветным средством связи была уличная будка на две копейки.

Письмо, которое решило судьбу

Два с половиной года Табаков отходил в студию, пока Сухостав не благословила его на поездку в столицу: с таким талантом нужно ехать в Москву. Оттуда он писал ей письма, которые хранятся в саратовском музее, и называл её второй мамой. В одном письме Олег признавался, что трясся, когда впервые пришёл записываться в кружок, и удивлялся, как случай определил его судьбу. 12 августа в ГИТИСе шёл второй тур, а во МХАТе — третий, и парень не дождался очереди, сменил студию.

Именно там, в студии МХАТ, из восьми принятых абитуриентов оказался и Табаков. Так саратовский мальчишка попал в самое сердце советского театра и вскоре стал одним из актёров-организаторов легендарного «Современника». Свою малую родину он не забывал никогда — приезжал в Саратов один, с семьёй, с труппой «Табакерки» и с МХТ, а однажды подарил родному Дворцу пионеров целый зал зрительских кресел, телевизор, музыкальный центр и технику для дискотек, которую выбирал лично.

Роли, которые запомнила вся страна

Роли Олега Табакова в кино: от мисс Эндрю до Шелленберга. Фото © Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», режиссёр Леонид Квинихидзе

Диапазон ролей Табакова поражал: чопорная англичанка мисс Эндрю в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания», авантюрист Гарри Маккью в вестерне «Человек с бульвара Капуцинов» и разведчик Вальтер Шелленберг в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны», которому на днях стукнуло 53 года с даты выхода. Эти персонажи стали учебниками актёрского перевоплощения, а цитаты из фильмов с его участием разошлись на поговорки.

В 1967 году Табаков отказался от роли Есенина в голливудском фильме с Ванессой Редгрейв, потому что художественный руководитель «Современника» Олег Ефремов попросил его остаться и не бросать театр в трудное время. Актёр не просто согласился, а даже обрил голову ради новой роли на родной сцене. Такая преданность делу проявлялась и позже: звезда МХАТа специально прилетала в театр на несколько дней ради спектаклей, а затем снова улетала по другим делам — буднично, будто иначе и быть не могло.

Голос, который живёт отдельно от актёра

Несколько поколений россиян в первую очередь помнят не театральные роли Табакова, а его голос из мультсериала «Простоквашино». Именно он озвучил флегматичного кота Матроскина, чьи интонации и манера речи стали визитной карточкой персонажа на десятилетия вперёд. Голос получился настолько узнаваемым, что бренд «Простоквашино» до сих пор остаётся одним из самых любимых у современных детей, хотя мультфильм появился ещё в советское время.

Феномен в том, что Матроскин давно живёт отдельной от Табакова жизнью в народной памяти: цитаты кота разошлись на мемы и стикеры задолго до появления самого этого слова. Многие даже не подозревают, что за этим ироничным котом стоит один из главных театральных мэтров страны. Если вы считаете себя знатоком мультяшных персонажей, попробуйте угадать других известных мультяшных котов всего по одной детали — сможете ли вы отличить их с той же лёгкостью, с какой узнаёте голос Матроскина?

Педагог, который вырастил целое поколение актёров

Олег Табаков — педагог: ученики Машков и Миронов. Фото © ТАСС / Александр Куров

После ухода с поста ректора Школы-студии МХАТ в 2000 году Табаков не расстался с преподаванием и оставался заведующим кафедрой актёрского мастерства до последних дней. Через его курс прошли десятки будущих звёзд театра и кино, включая Владимира Машкова и Евгения Миронова, которые с благодарностью вспоминали учителя. В 1987 году Табаков открыл театр, который в народе прозвали «Табакеркой», и воспитывал там новых артистов со студенческой скамьи.

Отдельным проектом стал актёрский колледж при театре, куда ежегодно принимали два десятка человек на полное государственное содержание, а педагоги сами ездили по стране в поисках талантливой молодёжи, потому что не все абитуриенты решались ехать в Москву самостоятельно. Такой системный подход к поиску и воспитанию актёров в российском театре встречался нечасто, и именно поэтому учеников Табакова сегодня можно встретить практически в любой крупной труппе страны.

Художественный руководитель, который держал МХТ железной дисциплиной

С 2000 года и до самой смерти Табаков занимал пост художественного руководителя МХТ имени Чехова и при этом не бросал постоянную актёрскую работу. Одну и ту же роль Сальери в спектакле «Амадей» он играл на протяжении 25 лет подряд, хотя актёры на роль Моцарта за это время менялись несколько раз. В трудные 90-е именно этот спектакль неизменно собирал полные залы и спасал труппу от финансового краха.

Дисциплина Табакова стала легендой театральных кулис: даже плотный график с гастролями в другие города не мешал ему успевать на репетиции в Москве. Коллеги отмечали удивительное сочетание требовательности к другим и такой же строгости к себе, а его энергия и работоспособность оставались практически неизменными вплоть до последних лет жизни, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, которые он тщательно скрывал от посторонних глаз и почти никогда не обсуждал даже с близкими друзьями.

Человек, который всю жизнь отдавал долги

Олег Табаков и Саратов: забота о родном Дворце пионеров. Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

Друзья детства вспоминали Табакова щедрым, но очень бережливым человеком: однажды на людной саратовской улице он заметил блестящую монетку, попросил прикрыть его от толпы и спокойно поднял её с земли. Свою философию он объяснял просто: к деньгам нужно относиться как к хлебу, внимательно и без расточительства. Он искренне верил, что по жизни должен отдавать долги, и щедро помогал родному Саратову деньгами, техникой и заботой о Дворце пионеров.

В семье Табаков был не менее внимательным: со своей женой, актрисой Мариной Зудиной, он воспитывал сына Павла, который тоже стал актёром, и дочь Марию, которая позже выбрала финансовое образование. Друзья вспоминали, с какой теплотой он рассказывал именно о младшей дочери — самой яркой копии собственного характера. При этом здоровье подводило артиста всё чаще: диабет и проблемы с давлением заставляли постоянно носить с собой лекарства, хотя сам он в разговорах с близкими лишь отшучивался.

Последний спектакль в своей жизни Табаков всё-таки доиграл до конца, хотя врачам пришлось приводить его в чувство прямо перед выходом на сцену. На следующий день ему стало плохо по дороге на репетицию, и 12 марта 2018 года актёра не стало. Поколения зрителей до сих пор с лёгкостью узнают культовые женские реплики из советских фильмов той же эпохи — проверьте, сможете ли вы угадать все восемь культовых цитат из советского кино так же уверенно, как узнаёте голос Матроскина.

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Авторы Сергей Трофимов