Телефон-автомат в СССР: Как уличная будка когда-то связывала людей лучше любого смартфона

13 августа 1889 года американец Уильям Грей запатентовал устройство, изменившее городскую жизнь на целый век, — монетный телефонный аппарат. Для нас, россиян, за этой датой стоит собственное детство: красные и синие будки на каждом углу были частью советской и постсоветской юности, свиданий и вечных поисков заветной двухкопеечной монеты. Мы прошли путь от первого патента до последней демонтированной будки и вспомнили, каким было общение до эпохи смартфонов.

Врач не приехал, а идея родилась

Классическая телефонная будка, в которой люди разговаривали по очереди годами. Фото © ТАСС

История началась с личной трагедии: у жителя американского штата Коннектикут Уильяма Грея тяжело заболела жена, а единственный сосед с телефоном отказался пустить его позвонить врачу. Именно это подтолкнуло изобретателя создать аппарат, который сам принимал бы плату за разговор. Заявку на патент Грей подал в 1888 году, а получил документ 13 августа 1889 года под названием Coin Controlled Apparatus for Telephones — идея, без которой не представить XX век.

Первые звонки по-русски

Актёр Михаил Жаров у телефонной будки — таксофон был частью жизни даже для звёзд экрана. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

В Российской империи первые уличные телефоны общего пользования появились в Москве ещё в 1903 году, однако до революции их число едва превышало сотню на всю страну. Настоящее распространение началось при советской власти: с 1932 года на Калужском электромеханическом заводе выпускали таксофоны системы инженера Комаровского серий А, Б и В. Каждая серия была надёжнее прежней, а будки постепенно становились частью городского пейзажа от Москвы до отдалённых республик.

Деревянная будка и суровые 15 копеек

Актриса Лариса Голубкина разговаривает по телефону-автомату, 1965 год. Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов

После войны производство наладил Пермский телефонный завод, выпускавший с 1950 года легендарный аппарат АМТ-47. Первые будки делали преимущественно из дерева, и лишь с 1957 года страна массово перешла на металлические кабинки, устойчивые к морозам. Разговор в те годы стоил 15 копеек одной монетой — сумма немаленькая для рядового советского гражданина, поэтому звонок из автомата превращался в целое семейное мероприятие с поиском нужной монеты по карманам. Похожую пропасть между народной славой и подлинной ценой известности Life.ru недавно нашёл в судьбе одного из самых обожаемых писателей довоенного СССР — оказалось, что и всеобщее признание не гарантировало счастливой развязки.

Заветная двушка на все случаи жизни

Девушка разговаривает по телефону-автомату, Ленинград, 1968 год. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Денежная реформа 1961 года всё изменила: разговор стал стоить всего две копейки, миллионы советских людей начали носить в кармане заветную «двушку», будто оберег. Если абонент не отвечал, монету возвращало специальное окошко, а вот если разговор срывался из-за неисправности линии, вернуть деньги было уже не так просто. Родители учили детей всегда иметь в кармане пару копеек — вдруг потеряешься в незнакомом районе и нужно будет позвонить домой.

Легендарный дисковый АМТ-69

Женщина у телефона-автомата на улице Душанбе, 1979 год. Фото © ТАСС / Александр Овчинников, Алексей Поддубный

К концу 1960-х годов появился аппарат, который на десятилетия стал главным символом советской улицы, — АМТ-69, серый стальной корпус с тяжёлым дисковым номеронабирателем. Он принимал как одну монету в две копейки, так и две по одной копейке, что делало его удобнее предшественника. К московской Олимпиаде-80 город украсили ещё и лёгкими алюминиевыми будками, а всего к празднику спорта установили порядка трёхсот пятидесяти новых телефонов-автоматов по всему городу.

Будка как место силы и укрытие Чебурашки

Ночная телефонная будка на улице Мурманска, 1984 год. Фото © ТАСС / Семён Майстерман, Анатолий Морковкин

Телефонная будка прочно вошла в советскую жизнь как полноценное общественное пространство: возле неё назначали свидания, пережидали дождь и снег, а иногда прятались от шумной компании во дворе. В мультфильме про Чебурашку герой и вовсе поселился именно в такой будке потому, что ему было негде жить, — и для зрителей это совершенно не выглядело странным. Зимой в морозных будках согревались объятиями провода и собственного дыхания на стекле.

Знаменитости тоже стояли в очереди

Музыкант Борис Гребенщиков разговаривает по телефону-автомату, 1987 год. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Телефон-автомат уравнивал всех: возле него в одной очереди могли стоять и обычный слесарь, и знаменитый артист, ведь личных мобильных телефонов не было ни у кого. Городская легенда гласит, что даже звёзды советской и российской эстрады нередко звонили родным и друзьям именно из уличных автоматов, если оказывались вдалеке от дома без денег на межгород. Будка не признавала статусов: чтобы дозвониться, нужна была пара монет и немного терпения в очереди за спиной.

Праздник у трёх автоматов подряд

Дед Мороз у телефонных автоматов на предновогодних гуляньях, 1990 год. Фото © ТАСС / Беляков С.

Особенно оживлённо у телефонных автоматов становилось в предновогодние дни: перед 31 декабря к будкам выстраивались настоящие очереди из тех, кто спешил поздравить родню в другом городе до полуночи. Иногда рядом с автоматами даже наряжали Деда Мороза для уличных гуляний, а дети выпрашивали у родителей монетку, чтобы позвонить бабушке и услышать в трубке долгожданное «С Новым годом!» ещё до того, как за столом успевали открыть шампанское.

Жетоны, инфляция и тихое прощание

Женщина разговаривает по таксофону на московской улице, 1991 год. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

В начале 1990-х инфляция обесценила копейки и связисты стали переходить на специальные жетоны, а затем и на карточные таксофоны с электронной оплатой. Устаревшие аппараты АМТ-69 постепенно демонтировали по всей стране, а последний железный телефон-автомат советского образца в России исчез с улиц только в 2003 году. К тому моменту мобильные телефоны уже перестали быть роскошью, и уличная будка тихо, без пафосных проводов уступила место технологиям нового века.

Открытые телефонные будки во дворе жилого дома, Подольск, 1990 год. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Сегодня телефонная будка выглядит скорее музейным экспонатом, чем частью повседневности, но факт остаётся фактом: она умела объединять людей так, как не умеет ни один смартфон. Очередь у автомата учила ждать и уважать чужое время, а разговор длился ровно столько, на сколько хватало монеты, — без бесконечного скролла и отвлечений.

Патент 1889 года подарил миру аппарат для связи, который незаметно приучал к терпению, — а такому уроку сегодня трудно найти замену даже в самом продвинутом гаджете. Кстати, попробуйте угадать восемь культовых фильмов только по кадру с тайным агентом — Штирлица там узнают все, а вот с остальными сложнее.