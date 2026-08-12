Зумеры массово бегут из офисов: 7 профессий, которые выбирает молодёжь из-за ИИ

12 августа отмечают Международный день молодёжи. В этом году повод присмотреться к молодым специалистам особый: искусственный интеллект за последние пару лет заметно изменил рынок труда, и молодёжь реагирует на это иначе, чем взрослые. Одни выбирают профессии, которые точно не отдадут роботу, другие сами учатся работать с нейросетями с первого дня карьеры. Life.ru разбирается, куда сегодня массово идёт молодёжь и почему выбор профессии стал совсем другим, чем десять лет назад.

Рабочие профессии обгоняют офисные

Почему молодёжь выбирает рабочие специальности вместо офиса. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

По данным hh.ru, с 2023-го по 2026 год число резюме разнорабочих среди подростков 14–18 лет выросло в 11 раз: с 1,5 до 16,5 тысячи. Похожая картина и у молодёжи постарше, от 19 до 30 лет. Спрос на дизайнеров и программистов вырос всего в полтора раза. А вот копирайтинг молодёжь разлюбила: интерес к нему упал почти вдвое, и виноват тут искусственный интеллект, который сам неплохо пишет тексты.

Тяжёлая промышленность манит стабильностью

По данным Восточной горнорудной компании, треть россиян 17–22 лет уже рассматривают работу в тяжёлой промышленности, а ещё четверть пока не решили, но не исключают такой вариант. Главные причины — стабильность, современное оборудование и понятные карьерные перспективы. Играют роль и деньги: зарплаты в добыче сырья выше среднего по рынку на 36 тысяч рублей. Каждый третий зумер в России уже всерьёз рассматривает для себя эту сферу.

На Западе происходит то же самое

Зумеры и искусственный интеллект: как меняется выбор профессии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Похожий тренд заметен и в США: по опросу компании ResumeTemplates, 6 из 10 представителей поколения Z планируют пойти в рабочие специальности вроде стройки, электрики или ремонта машин. Причём половина из них уже имеет диплом о высшем образовании. Три четверти молодых американцев считают важным выбрать профессию, которую сложно автоматизировать, а больше трети прямо говорят: их подтолкнул к рабочей специальности именно страх перед ИИ.

В моде профессии, где нужен живой человек

Спрос на психологов и других специалистов помогающих профессий продолжает расти. Поход к психологу перестал быть чем-то стыдным: молодые люди теперь выбирают специалиста под конкретную проблему, как раньше выбирали врача. Причина проста: с человеком в кризисной ситуации не может по-настоящему посидеть рядом ни один алгоритм. Учителя, врачи и соцработники держатся на доверии и внимании к другому человеку — а этого нейросети пока не умеют.

Молодёжь не боится ИИ, а дружит с ним

Новые профессии 2026 года: робототехники, операторы дронов и не только. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Большая часть представителей поколения Z уже используют самостоятельные ИИ-инструменты в работе — больше, чем у любого другого поколения. Молодые люди не сторонятся нейросетей, а превращают их в личного помощника: с ними быстрее собрать отчёт, написать код или найти информацию. Кстати, использовать ИИ на работе разрешено не всегда: юрист объяснил, при каких условиях сотруднику можно пользоваться нейросетью, а когда это грозит увольнением.

Управление, право и творчество никуда не денутся

Исследователи Президентской академии посчитали: около 70% профессий в ближайшие годы заметно изменятся, но не исчезнут полностью. Ключевые навыки в управлении, праве, экономике и творческих индустриях останутся востребованными, ведь там нужны не просто знания, а умение принимать решения и мыслить критически. Нейросеть может составить черновик документа, но окончательное решение и ответственность всё равно остаются за человеком.

Появляются совсем новые профессии

Международный день молодёжи: как ИИ изменил рынок труда для молодых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В России стабильно растёт спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотников и специалистов по внедрению ИИ. Пока эти профессии не стали массовыми, но перспективы у них хорошие. Предприятиям также нужны операторы станков с числовым программным управлением и те, кто способен управлять производственными линиями. Технологии не только отбирают старые места, но и создают новые направления для карьеры.

Пугаться всего этого не стоит. Молодёжь не мечется в панике, а осознанно выбирает то, что кажется надёжным сейчас: работу руками, живое общение или дружбу с нейросетями вместо страха перед ними. Рынок труда переживал похожие сдвиги и раньше, и каждый раз находилось место и для новых профессий, и для старых, которые менялись. Растерянность в выборе пути — это нормально. Работа будущего уже понемногу подъезжает, и в России она разнообразнее, чем кажется поначалу.