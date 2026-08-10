Работа будущего уже подъехала: В России растёт спрос на робототехников и операторов дронов
Котяков: В России растёт спрос на робототехников и операторов БАС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)
Российские работодатели всё чаще ищут специалистов, связанных с робототехникой, беспилотными авиационными системами и внедрением искусственного интеллекта. При этом такие профессии пока не стали массовыми. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Есть профессии, которые пока не являются массовыми, но спрос на них устойчиво растёт — специалист по робототехнике, оператор БАС, специалист по внедрению ИИ. Эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей», — сказал он.
Особенно заметен кадровый спрос в промышленно развитых регионах страны. Там предприятия активно ищут операторов станков с числовым программным управлением. Также работодателям требуются специалисты, способные управлять производственными линиями. Потребность в операторах промышленных установок и машин, по словам Котякова, тоже продолжает увеличиваться.
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