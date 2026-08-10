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10 августа, 06:23

Работа будущего уже подъехала: В России растёт спрос на робототехников и операторов дронов

Котяков: В России растёт спрос на робототехников и операторов БАС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Российские работодатели всё чаще ищут специалистов, связанных с робототехникой, беспилотными авиационными системами и внедрением искусственного интеллекта. При этом такие профессии пока не стали массовыми. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Есть профессии, которые пока не являются массовыми, но спрос на них устойчиво растёт — специалист по робототехнике, оператор БАС, специалист по внедрению ИИ. Эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей», — сказал он.

Особенно заметен кадровый спрос в промышленно развитых регионах страны. Там предприятия активно ищут операторов станков с числовым программным управлением. Также работодателям требуются специалисты, способные управлять производственными линиями. Потребность в операторах промышленных установок и машин, по словам Котякова, тоже продолжает увеличиваться.

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Ранее сообщалось, что профессиональное выгорание особенно часто затрагивает государственных служащих, учителей и работников финансовой сферы. При этом существуют специальности, представители которых сталкиваются с таким состоянием значительно реже. Вопреки распространённому мнению, к ним относятся не сотрудники IT-сферы, а люди, занятые в ремесленных и прикладных профессиях.

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Милена Скрипальщикова
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