Работа будущего уже подъехала: В России растёт спрос на робототехников и операторов дронов

Российские работодатели всё чаще ищут специалистов, связанных с робототехникой, беспилотными авиационными системами и внедрением искусственного интеллекта. При этом такие профессии пока не стали массовыми. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Есть профессии, которые пока не являются массовыми, но спрос на них устойчиво растёт — специалист по робототехнике, оператор БАС, специалист по внедрению ИИ. Эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей», — сказал он.

Особенно заметен кадровый спрос в промышленно развитых регионах страны. Там предприятия активно ищут операторов станков с числовым программным управлением. Также работодателям требуются специалисты, способные управлять производственными линиями. Потребность в операторах промышленных установок и машин, по словам Котякова, тоже продолжает увеличиваться.

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