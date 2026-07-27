«Физическая усталость вместо ментальной»: Названы самые «невыгорающие» профессии

Исследования показывают, что госслужащие, педагоги и финансисты чаще всего становятся жертвами профессионального выгорания. Однако есть категории работников, которые практически не сталкиваются с этим состоянием — вопреки стереотипам, к ним относятся не айтишники, а представители ремесленных профессий, рассказывает «Вечерняя Москва».

По мнению стратегического HR-директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алены Гейдт, счастливыми на работе чувствуют себя те, кто видит быстрый и осязаемый результат своего труда. Это станочники, операторы сложного оборудования, мастера ногтевого сервиса и визажисты.

«Как правило, это рабочие специальности высокой квалификации — станочники, операторы сложного оборудования, а также мастера по ногтевому сервису, визажу и прочие ремесленники. У них есть то, чего лишены офисные сотрудники: физическая усталость вместо ментальной перегрузки, понятный финал рабочего дня и быстрое удовлетворение от результата», — объясняет специалист.

Ключевое отличие «счастливчиков» от остальных, по словам Гейдт, — иллюзия контроля над временем и задачами, а также чёткая связь между усилием и итогом. При этом деньги перестают быть мотиватором уже через три месяца после повышения оклада — нематериальные факторы оказываются важнее.

Нейропсихолог Наталья Наумова связала выгорание с крушением иллюзий о собственном всемогуществе. Чаще всего, по её словам, страдают те, кто работает с людьми — врачи, учителя, сотрудники детских домов.

«Выгорание случается, когда человек эмоционально вкладывался, представлял, как всё будет прекрасно и потерпел неудачу. Тогда человек теряет смысл, появляются обида, злость, печаль. И чтобы эти чувства не действовали так болезненно, человек может просто отключать свои эмоции», — объясняет специалист.

Однако находятся и те, кому удаётся сохранять внутренний огонь даже в сложных условиях. Стилист Мария Гуманова призналась, что главный драйвер для неё — мгновенная обратная связь от клиента, когда результат виден сразу. Педагог Татьяна Золотарева, работающая учителем начальных классов, считает спасением от выгорания разнообразие занятий и постоянное развитие за пределами школьной программы.

«Разнообразие работы — спасение от профессионального застоя. Сегодня у педагогов появилось много возможностей выйти за рамки классных уроков и наполнить будни смыслом и творчеством», — объясняет она.

Эксперты сходятся во мнении, что системное решение проблемы лежит не на плечах отдельного сотрудника, а на работодателе. Снижение количества встреч, цифровой детокс и культура психологической безопасности — вот что, по мнению Алены Гейдт, может реально спасти компании от текучки кадров и сохранить таланты.

Ранее доктор социологических наук рассказала, что пик эмоционального выгорания всё чаще приходится на июль и август из-за конфликта между культурным ожиданием летнего отдыха, закреплённым в аграрной и советской традиции, и реальным ритмом жизни, который не делает скидок на сезон. Она пояснила, что современный ритм часто требует усиленной работы летом из-за отпусков коллег, закрытия проектов и подготовки к новому сезону.