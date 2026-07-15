Ловушка июля: Почему лето стало сезоном эмоционального выгорания

Принято считать, что эмоциональное выгорание чаще всего приходит поздней осенью — вместе с серостью, холодом и дедлайнами конца года. Однако, по данным социологов, пик эмоционального истощения всё чаще приходится именно на июль и август. Причина кроется не в жаре и не только в высокой нагрузке на работе, а в конфликте между культурными ожиданиями и реальностью. Об этом Life.ru рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова.

По словам эксперта, в российском и более широко — европейском культурном коде лето воспринимается как время отдыха и замедления. Эта установка сформировалась исторически: сначала в аграрной культуре, затем закрепилась в советское время, когда путёвки в санатории и поездки на море стали частью своеобразного социального контракта. Сегодня такого контракта уже нет, но ожидание того, что летом нужно отдыхать, сохранилось.

Наш внутренний календарь по-прежнему шепчет: «лето — время жить, а не работать». Светлана Барматова Доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА

При этом современный ритм жизни не делает скидок на сезон. Социолог Хартмут Роза описывал современность как эпоху социального ускорения, когда темпы жизни опережают способность человека адаптироваться. Бизнес-циклы, финансовые кварталы и проектные спринты не останавливаются в июле. Более того, летом нагрузка нередко возрастает: часть сотрудников уходит в отпуск, их обязанности распределяются между коллегами, клиенты стараются завершить проекты до осени, а компании начинают готовиться к новому деловому сезону.

Именно тогда возникает когнитивный диссонанс: внутреннее ожидание отдыха сталкивается с необходимостью работать ещё больше. По словам эксперта, такое противоречие способно вызывать апатию, раздражительность и ощущение бессмысленности происходящего — состояния, которые многие воспринимают как летнее выгорание.

Социальные сети усиливают чувство несправедливости

Ещё один фактор — относительная депривация. Так социологи называют ситуацию, когда человек чувствует себя обделённым не потому, что ему объективно плохо, а потому, что окружающим, как кажется, живётся лучше.

Ленты социальных сетей летом наполнены фотографиями с моря, путешествий и дач. Даже если у человека всё благополучно — есть работа, доход и жильё, — постоянное сравнение с чужими отпусками усиливает ощущение, что он что-то упускает.

По словам Барматовой, вопрос «Почему все отдыхают, а я нет?» связан не столько с деньгами, сколько с ощущением социальной справедливости и собственного места в обществе.

Старые правила больше не работают

Эксперт также обращает внимание на институциональную сторону проблемы. Трудовой кодекс, корпоративные правила и система KPI формировались ещё в индустриальную эпоху, когда сезонность труда была более очевидной. Сегодня большинство людей заняты интеллектуальной работой, а удалённый формат окончательно стёр границы между домом и офисом.

Ноутбук остаётся тем же самым и зимой, и летом, меняется лишь погода за окном. При этом внутреннее ожидание «настоящего лета» никуда не исчезает, и несоответствие между ожиданиями и реальностью лишь усиливает эмоциональное напряжение.

Особенно остро этот конфликт, по мнению Барматовой, переживают миллениалы и представители поколения Z. Они выросли с идеями work-life balance и заботы о себе, однако российский рынок труда по-прежнему часто требует постоянной включённости и переработок. Это рождает не только усталость, но и глубокое разочарование.

Почему не стоит винить себя

Эксперт подчёркивает, что универсальных советов вроде «просто возьмите отпуск» здесь недостаточно. Проблема носит не только личный, но и общественный характер.

«Летнее выгорание — это не ваша личная неудача, а симптом эпохи», — отмечает Барматова.

По её словам, важно перестать ждать от лета обязательного счастья, не сравнивать свой июль с чужим августом и помнить, что полноценный отдых складывается не только из отпуска раз в году, но и из ежедневных небольших пауз, которые помогают восстанавливать внутренний ресурс.

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