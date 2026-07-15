Ловушка июля: Почему лето стало сезоном эмоционального выгорания
Социолог объяснила, почему летом люди выгорают чаще, чем осенью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Принято считать, что эмоциональное выгорание чаще всего приходит поздней осенью — вместе с серостью, холодом и дедлайнами конца года. Однако, по данным социологов, пик эмоционального истощения всё чаще приходится именно на июль и август. Причина кроется не в жаре и не только в высокой нагрузке на работе, а в конфликте между культурными ожиданиями и реальностью. Об этом Life.ru рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова.
По словам эксперта, в российском и более широко — европейском культурном коде лето воспринимается как время отдыха и замедления. Эта установка сформировалась исторически: сначала в аграрной культуре, затем закрепилась в советское время, когда путёвки в санатории и поездки на море стали частью своеобразного социального контракта. Сегодня такого контракта уже нет, но ожидание того, что летом нужно отдыхать, сохранилось.
Наш внутренний календарь по-прежнему шепчет: «лето — время жить, а не работать».
При этом современный ритм жизни не делает скидок на сезон. Социолог Хартмут Роза описывал современность как эпоху социального ускорения, когда темпы жизни опережают способность человека адаптироваться. Бизнес-циклы, финансовые кварталы и проектные спринты не останавливаются в июле. Более того, летом нагрузка нередко возрастает: часть сотрудников уходит в отпуск, их обязанности распределяются между коллегами, клиенты стараются завершить проекты до осени, а компании начинают готовиться к новому деловому сезону.
Именно тогда возникает когнитивный диссонанс: внутреннее ожидание отдыха сталкивается с необходимостью работать ещё больше. По словам эксперта, такое противоречие способно вызывать апатию, раздражительность и ощущение бессмысленности происходящего — состояния, которые многие воспринимают как летнее выгорание.
Социальные сети усиливают чувство несправедливости
Ещё один фактор — относительная депривация. Так социологи называют ситуацию, когда человек чувствует себя обделённым не потому, что ему объективно плохо, а потому, что окружающим, как кажется, живётся лучше.
Ленты социальных сетей летом наполнены фотографиями с моря, путешествий и дач. Даже если у человека всё благополучно — есть работа, доход и жильё, — постоянное сравнение с чужими отпусками усиливает ощущение, что он что-то упускает.
По словам Барматовой, вопрос «Почему все отдыхают, а я нет?» связан не столько с деньгами, сколько с ощущением социальной справедливости и собственного места в обществе.
Старые правила больше не работают
Эксперт также обращает внимание на институциональную сторону проблемы. Трудовой кодекс, корпоративные правила и система KPI формировались ещё в индустриальную эпоху, когда сезонность труда была более очевидной. Сегодня большинство людей заняты интеллектуальной работой, а удалённый формат окончательно стёр границы между домом и офисом.
Ноутбук остаётся тем же самым и зимой, и летом, меняется лишь погода за окном. При этом внутреннее ожидание «настоящего лета» никуда не исчезает, и несоответствие между ожиданиями и реальностью лишь усиливает эмоциональное напряжение.
Особенно остро этот конфликт, по мнению Барматовой, переживают миллениалы и представители поколения Z. Они выросли с идеями work-life balance и заботы о себе, однако российский рынок труда по-прежнему часто требует постоянной включённости и переработок. Это рождает не только усталость, но и глубокое разочарование.
Почему не стоит винить себя
Эксперт подчёркивает, что универсальных советов вроде «просто возьмите отпуск» здесь недостаточно. Проблема носит не только личный, но и общественный характер.
«Летнее выгорание — это не ваша личная неудача, а симптом эпохи», — отмечает Барматова.
По её словам, важно перестать ждать от лета обязательного счастья, не сравнивать свой июль с чужим августом и помнить, что полноценный отдых складывается не только из отпуска раз в году, но и из ежедневных небольших пауз, которые помогают восстанавливать внутренний ресурс.
Ранее Life.ru писал, что привычка засыпать при включённом телевизоре, ночнике или другом источнике света может негативно влиять на качество сна и нарушать биологические ритмы. Специалисты предупреждают, что даже слабое освещение ночью способно со временем сказаться на здоровье.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.