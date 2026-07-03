«Отдых под прицелом»: Как работа в отпуске может стоить должности и нервов

Почти 80 процентов россиян отвечают на рабочие сообщения во время отдыха, а около 69 процентов берут в отпуск ноутбук «на всякий случай». Такие данные приводит исследование российского сервиса для управления командами. Эксперты рассказали, кого винить в сорванном отдыхе и чем это оборачивается.

Международный HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова привела показательный пример. Гендиректор крупной компании год не могла уйти в отпуск, а когда наконец выкроила пять дней, договорилась с собственниками, что отключит телефон. В первый же день она опубликовала фото с пляжа. Владельцы бизнеса вычислили отель и дозвонились до неё по пустяковому вопросу. По словам эксперта, это дало им ощущение контроля, а для сотрудницы стало крахом ресурсного состояния. Подобное поведение работодателя способно подтолкнуть человека к увольнению.

Часто в отпуск сложно уйти людям на руководящих позициях. Ответственность давит, и они не способны переключиться. Лоикова отмечает, что такие ситуации создают дискомфорт для близких: человек «фонит» напряжением, а дети видят не родителя, а занятого сотрудника. Без восстановления невозможна эффективность, подчёркивает психолог.

С юридической точки зрения, как пояснила основатель бюро Ксения Зайцева, по трудовому законодательству обязанности сотрудника в отпуске приостанавливаются, и беспокоить его нельзя. Отвечать на звонки люди не обязаны. Однако есть исключения: сотрудника могут потревожить, если он владеет уникальной информацией, или при форс-мажорах. Вернуть с отдыха тоже можно, оплатив работу и компенсировав расходы, но человек вправе отказаться.

Иногда отпуск срывается не по вине начальства, а из-за самих сотрудников. Руководители, склонные к гиперконтролю, даже из-за границы продолжают раздавать подчинённым задачи. Такой отпуск становится стрессом для всей команды.

У рядовых сотрудников переработок меньше, но некоторые всё равно подрабатывают из-за финансовой мотивации. Есть и творческие люди, которым смена обстановки помогает перезагрузиться, и два часа работы в день их не напрягают. Однако в большинстве случаев труд в отпуске снижает качество отдыха и повышает риск выгорания. Качественный отдых — это инвестиция в работоспособность, поэтому важно разделять сферы жизни, делегировать задачи и настраивать автоответчик.

Кстати, в Австралии, Франции, Бельгии и Испании действуют законы, дающие сотрудникам право не отвечать на рабочие звонки во внерабочее время без страха наказания, отметили авторы «Вечерней Москвы». Правда, на людей с ненормированным графиком такие нормы часто не распространяются.

Ранее аналитики выявили неожиданный маркер текучести: сотрудники, сокращающие «спасибо» до «спс» в рабочей переписке, покидают компанию в ближайшие полгода на 15,7% чаще. «Спс» — не причина, а симптом: человек перестаёт тратить силы на формальную вежливость.