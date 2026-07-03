Скрытые ловушки и как их обнаружить: Гайд от Роскачества по выбору отелей для отдыха с детьми
Роскачество: При отпуске с детьми стоит выбирать номера с защитой на окнах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Туристы с детьми предъявляют повышенные требования к сервису и качеству отдыха. Их тревоги понятны: заранее неизвестно, предложат ли в отеле специальное меню, удобные стульчики, досуг для ребёнка и насколько уютным будет номер. Именно от этих деталей зависят спокойствие взрослых и финальный выбор направления. О том, на что обратить внимание при выборе места для отдыха с малышами, Life.ru рассказала директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.
Итак, в первую очередь важно обратить внимание на инфраструктуру для детей:
- Наличие детской площадки, игровой комнаты, анимации, бассейна с мелкой зоной и подогревом воды — это уже хороший знак.
- Стоит уточнить, есть ли в отеле детское меню, стульчики для кормления, возможность нагреть детское питание или арендовать коляску, манеж и горшок.
- Важно, чтобы номер был оборудован защитой на розетках, а окна имели ограничители открывания.
- Если отель находится на курорте с собственным пляжем, необходимо узнать, есть ли детский пляж или пологий заход в воду, а также наличие спасателей и детских зон для купания.
Отдельно стоит спросить про медицинскую поддержку и бытовые моменты:
- Наличие на территории аптеки или медпункта.
- Удалённость от ближайшей больницы и продуктового магазина.
- Если отель расположен в удалённой местности, имеет смысл заранее уточнить, есть ли в доступе круглосуточная аптека и как быстро можно вызвать врача.
Также стоит обратить внимание на отзывы семейных туристов: они часто указывают на нюансы, которые не заметны при беглом осмотре. Важно читать не только официальные описания на сайтах бронирования, но и развёрнутые отзывы с фотографиями на профильных форумах и в социальных сетях — там можно узнать, шумно ли по ночам из-за дискотек, есть ли лифт и насколько удобно с коляской передвигаться по территории, не слишком ли близко расположены открытые водоёмы без ограждений, а также насколько внимателен персонал к детям и готов ли он решать мелкие бытовые вопросы.
Бонусом станет наличие у отеля сертификата по стандарту «Семейный туризм», который подтверждает, что гостиница прошла независимую проверку на соответствие высоким требованиям безопасности, комфорта и сервиса для семейных туристов.
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