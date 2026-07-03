Скрытые ловушки и как их обнаружить: Гайд от Роскачества по выбору отелей для отдыха с детьми

Туристы с детьми предъявляют повышенные требования к сервису и качеству отдыха. Их тревоги понятны: заранее неизвестно, предложат ли в отеле специальное меню, удобные стульчики, досуг для ребёнка и насколько уютным будет номер. Именно от этих деталей зависят спокойствие взрослых и финальный выбор направления. О том, на что обратить внимание при выборе места для отдыха с малышами, Life.ru рассказала директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.

Также стоит обратить внимание на отзывы семейных туристов: они часто указывают на нюансы, которые не заметны при беглом осмотре. Важно читать не только официальные описания на сайтах бронирования, но и развёрнутые отзывы с фотографиями на профильных форумах и в социальных сетях — там можно узнать, шумно ли по ночам из-за дискотек, есть ли лифт и насколько удобно с коляской передвигаться по территории, не слишком ли близко расположены открытые водоёмы без ограждений, а также насколько внимателен персонал к детям и готов ли он решать мелкие бытовые вопросы.