«Застряли» в режиме работы: Нейробиолог назвал семь главных признаков трудоголизма

Ежегодно 5 июля отмечается Международный день трудоголика. С точки зрения нейробиологии, рабочая зависимость — это поведенческая аддикция со своей биохимией и перестройкой нейронных цепей. Старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов назвал URA.ru семь фактов о том, как функционирует мозг человека, одержимого работой. У трудоголиков сердечный ритм не переключается на расслабление даже в покое.

«У людей с рабочей зависимостью этот переключатель даёт сбой. Даже в покое организм остается в напряженном состоянии, а интервалы между ударами сердца почти не меняются. При таких условиях нередко наблюдается ослабленная активность блуждающего нерва – главного проводника расслабляющих сигналов от мозга к телу. В результате тело застревает в режиме постоянной готовности и не может полноценно расслабиться», — объяснил учёный.

Длительная сосредоточенность на задачах снижает эмпатию. Ресурсы зон, отвечающих за социальное познание, истощаются, а структурные изменения в верхней височной извилине могут закреплять этот дефицит. При этом снижение эмпатии играет защитную роль в сложных переговорах и при нормализации нагрузки восстанавливается. Продуктивность парадоксальна: способность переключаться между задачами сохраняется, но ослабевает обновление рабочей памяти.

«Внешне сотрудник продолжает демонстрировать высокую продуктивность. Но внутренняя картина теряет целостность. Концентрация и гибкость сохраняются, а связность между этапами работы распадается», — отметил Литвинов.

Процесс работы приносит больше эмоций, чем деньги. У трудоголиков центры удовольствия гиперактивны и реагируют на одну мысль о деле сильнее, чем на реальное вознаграждение.

«Возникает замкнутый цикл — каждый такой всплеск прочно связывает выполняемое дело с ощущением награды, заставляя возвращаться к нему снова и снова», — пояснил эксперт.

Даже вид офиса или рабочего компьютера может действовать как спусковой крючок, запуская компульсивное желание взяться за дело. Это позволяет мгновенно входить в ритм, но требует ограничения контакта с триггерами, чтобы не перерастало в навязчивость. При принятии решений трудоголики действуют решительнее из-за перекоса между центрами удовольствия и контролирующими областями.

«Мозг воспринимает рискованную возможность как более привлекательную и действует смелее, особенно когда на кону стоит карьерный успех», — добавил учёный.

Им сложнее себя контролировать: функция префронтальной коры ослабевает, сигнал к остановке становится слабее, и человек продолжает действовать по инерции. Однако при грамотном восстановлении эти свойства — гиперфокус, быстрая адаптация и устойчивая мотивация — работают на результат без ущерба для здоровья.

«Трудоголик перестает замечать усталость, голод или другие потребности организма», — предупредил Литвинов.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что чрезмерная работа приводит к выгоранию к 35–40 годам, тогда как «ленивые» часто достигают большего, потому что умеют экономить силы, а трудоголики, чья мотивация — деньги, страдают от хронической усталости, стресса и семейных проблем, и он подчеркнул, что прибыль не всегда равна затраченному времени, так как качественно всё можно сделать за 2–3 часа.