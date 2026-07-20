Отоспаться в выходные не получится: Врач раскрыла, что действительно спасает от выгорания

Многие люди ждут пятницу как символ свободы. Однако к концу рабочей недели вместо облегчения они ощущают опустошение, раздражительность или полное отсутствие сил. Это нормальная реакция организма на длительное напряжение, рассказала Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По её словам, в течение недели мозг постоянно находится в режиме решения задач, контроля сроков и обработки больших объёмов информации. Постепенно истощаются когнитивные ресурсы, повышается уровень гормонов стресса, поэтому к пятнице накопленная усталость становится настолько сильной, что человек уже не испытывает радости от окончания работы — ему просто не хватает энергии.

После напряжённой недели человек обычно восстанавливается за один-два дня отдыха. Если же даже после выходных сохраняются чувство опустошённости, отсутствие мотивации, раздражительность, проблемы со сном и снижение концентрации внимания, риск эмоционального выгорания значительно возрастает. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандитат медицинских наук

По словам специалиста, дополнительными тревожными признаками становятся постоянная тревога, эмоциональная отстранённость, циничное отношение к работе и ощущение, что любые усилия бессмысленны. Если привычные занятия перестают приносить удовольствие, а восстановиться за выходные не удаётся, стоит внимательнее отнестись к своему состоянию.

Для полноценного отдыха важно не просто ничего не делать, а переключаться на другой тип активности. Исследования показывают, что лучше всего помогают прогулки на природе, умеренные физические нагрузки, творчество, общение с близкими и любые занятия, которые приносят удовольствие без чувства обязанности. Даже 30–60 минут ходьбы в парке способны снизить уровень тревоги и улучшить настроение.

При этом некоторые способы «отдыха» только усиливают утомление. Бесконечная проверка рабочих чатов, многочасовой шопинг, насыщенный график встреч или попытка успеть всё за два выходных не позволяют организму восстановиться. Даже путешествия могут оказаться дополнительной нагрузкой, если сопровождаются длительными переездами и постоянной спешкой.

Отдельное внимание врач советует обратить на привычку проводить все выходные со смартфоном. Несмотря на ощущение отдыха, мозг продолжает непрерывно получать новую информацию, быстро переключаясь между видео, уведомлениями и сообщениями. Такой поток стимулов не даёт нервной системе полноценно восстановиться, а постоянное сравнение себя с другими людьми в социальных сетях может усиливать тревожность и эмоциональное истощение. Именно поэтому вечером в воскресенье многие чувствуют себя даже более уставшими, чем в пятницу.

Привычка проводить выходные со смартфоном в руках требует отдельного внимания. На первый взгляд человек отдыхает. Он лежит на диване и просматривает видео или социальные сети. Однако мозг непрерывно получает новую информацию. Он быстро переключается между сюжетами, уведомлениями и сообщениями. Такой поток стимулов не позволяет нервной системе полноценно восстановиться. Постоянное сравнение себя с другими людьми в социальных сетях способно усиливать тревожность и эмоциональное истощение. Поэтому в воскресенье вечером многие люди чувствуют себя более уставшими, чем в пятницу.

Большую роль играет режим сна. Попытка компенсировать недосып только в выходные помогает лишь частично. Если в будни человек просыпается в семь утра, а в субботу и воскресенье спит до полудня, внутренние биологические часы сбиваются. В результате вечером воскресенья становится трудно заснуть, а понедельник начинается с ощущения, напоминающего смену часовых поясов. Оптимально сохранять привычное время подъёма, допуская разницу не более одного-двух часов.

Если после особенно тяжёлой недели человек проводит выходные в постели и спустя день-два возвращается к нормальному самочувствию, это может быть вариантом нормального восстановления. Однако если апатия сохраняется несколько недель подряд и сопровождается нарушением сна, постоянной усталостью, сниженным настроением или потерей интереса к жизни, необходимо обратиться к врачу или психологу. Подобные симптомы могут свидетельствовать не только об эмоциональном выгорании, но и о тревожном расстройстве или депрессии.

Главный признак качественного отдыха, подчёркивает Крашкина, — не желание «ничего не делать», а ощущение, что сил стало больше, мысли прояснились, а предстоящая рабочая неделя больше не вызывает чувства безысходности.

Ранее Life.ru писал, что короткий отпуск далеко не всегда помогает восстановиться. Из-за дороги, сбитого режима сна и попыток вместить максимум впечатлений всего в несколько дней организм нередко получает дополнительную нагрузку вместо полноценного отдыха.