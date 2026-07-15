«Держусь только на честном слове»: Психолог объяснил, почему люди так ждали смайлик с «треснувшей улыбкой»
Психолог Самбурский: Эмодзи треснувшего лица поможет людям признаться в надломе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Эмодзи с треснувшей улыбкой позволит людям честно признаться в усталости и внутреннем надломе, не прибегая к длинным объяснениям, заявил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru. Таким образом он прокомментировал анонс интересного набора смайликов от консорциума Unicode.
У многих утро давно начинается не с кофе. Человек ещё не продрал глаза, уже держит в руках телефон. Потом листает соцсети, пока едет на работу в битком набитом вагоне метро или переполненном автобусе. А там бесконечные Оксаны Самойловы, которые якобы сделали себя сами: не вышли за уже известного рэпера, а сами построили бизнес, заработали миллионы, тренируются, прекрасно выглядят и к девяти утра уже прожили вашу лучшую жизнь. И кажется, что так может каждый. Нужно только захотеть, быть продуктивнее, раньше вставать и меньше ныть. А человеку сегодня весь день ковыряться в скучных задачах за деньги, которых хватает от зарплаты до зарплаты.
По этой причине, как объяснил эксперт, треснувшая улыбка — тот самый эмодзи, которого люди ждали очень давно. По его словам, социальная норма продолжает толкать к успеху, но огромное количество людей выгорело уже на пути к обычному благополучию. Им приходится держать лицо, покупать модные вещи и делать вид, что они встроены в этот успешный мир.
В результате появляется человек в футляре: внешне собранный и улыбчивый, а внутри истлевший. Он идёт на работу через силу, снимает постановочные фото, рилсы и прячет всё, что способно испортить красивую картинку жизни.
«Новый эмодзи — это маленькая, но всё-таки честность. Возможно, человек не напишет длинный текст о тревоге, усталости и одиночестве; не решится пойти к психологу. Но даже если он поставит эту реакцию только близкому другу или где-нибудь анонимно в паблике, это уже большой шаг: хотя бы на секунду признается самому себе, что я улыбаюсь, но держусь уже только на честном слове. Обозначение проблемы — первый шаг к тому, чтобы перестать делать вид, будто её нет», — подытожил эксперт.
Напомним, ранее консорциум Unicode приурочил ко Всемирному дню эмодзи предварительный показ девяти новых символов, которые утвердят весной 2027 года. Среди новинок можно выделить бабочку-монарха, солёный огурец, сачок на длинной ручке, метеор, канцелярский ластик и маяк. Также разработчики добавили две руки с большими пальцами, оттопыренными в противоположные стороны. Однако наибольший интерес у авторов вызывает смайлик с трескающимся лицом. Он визуализирует состояние, когда внешняя уверенность человека буквально идёт трещинами и рассыпается на осколки прямо в улыбке.
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