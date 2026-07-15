«Держусь только на честном слове»: Психолог объяснил, почему люди так ждали смайлик с «треснувшей улыбкой»

У многих утро давно начинается не с кофе. Человек ещё не продрал глаза, уже держит в руках телефон. Потом листает соцсети, пока едет на работу в битком набитом вагоне метро или переполненном автобусе. А там бесконечные Оксаны Самойловы, которые якобы сделали себя сами: не вышли за уже известного рэпера, а сами построили бизнес, заработали миллионы, тренируются, прекрасно выглядят и к девяти утра уже прожили вашу лучшую жизнь. И кажется, что так может каждый. Нужно только захотеть, быть продуктивнее, раньше вставать и меньше ныть. А человеку сегодня весь день ковыряться в скучных задачах за деньги, которых хватает от зарплаты до зарплаты.