Бабочка, огурчик и треснутое лицо: На iPhone и Android появятся новые эмодзи

Консорциум Unicode показал девять новых эмодзи, которые появятся в обновлении стандарта весной 2027 года. Предварительный обзор приурочили ко Всемирному дню эмодзи.

Консорциум Unicode представил 9 новых эмодзи. Фото © Unicode

В набор вошли трескающееся лицо, бабочка-монарх, солёный огурец, сачок на длинной ручке, метеор, ластик, маяк, а также две руки с оттопыренными влево и вправо большими пальцами. Как отметила председатель подкомитета Unicode по эмодзи Дженнифер Дэниел, эти символы отражают изменения в цифровом общении. Пользователям всё чаще требуются значки, способные передавать не только простые реакции, но и сложные чувства, тревогу или неоднозначные ситуации.

Самым заметным, по мнению авторов, станет эмодзи с лицом, которое распадается на осколки прямо в улыбке. Этот смайлик заменил ранее одобренный вариант с прищуренными глазами и визуально описывает состояние, когда внешняя уверенность начинает рушиться. Новый символ сделали более мрачной альтернативой тающему лицу, чтобы показывать разрыв между позитивной маской и ухудшающейся внутренней ситуацией.

Отдельный эмодзи получит и метеор. Он должен положить конец путанице, возникшей из-за того, что некоторые платформы самовольно перекрашивали синюю комету в раскалённый красный камень. Теперь комета окончательно вернётся к голубому облику для обозначения мечтаний и желаний, а метеор будет передавать ощущение катастрофы или глобального конфликта. Помимо этого, появление бабочки-монарха устранит ещё одно расхождение в дизайне между операционными системами. На iPhone новые эмодзи появятся с выходом iOS 27.5, а на Android — с релизом Android 18.